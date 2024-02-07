عرصه کشاورزی برای ورود جوانان باید جذاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح طرحهای کشاورزی استان قم که در سالن کرامت استانداری برگزار شد گفت: افزایش بهرهوری در واحد سطح از جمله موضوعات مهمی است که در حوزه کشاورزی باید آن را با جدیت دنبال کرد و اگر در این حوزه موفقیتهایی داشته باشیم، میتواند اقتصاد کشاورزی را بهبود بخشید.
استاندار قم با بیان اینکه بهرهوری در واحد سطح با ورود علم به عرصه کشاورزی محقق میشود افزود: برای ورود جوانان به عرصه کشاورزی و فعالیت آنان در این حوزه باید به دنبال روشهایی باشیم که این عرصه را برای آنان جذاب کند.
آقامیری افزود: اقتصادی کردن کشاورزی یکی از راهکارهای جذابیت بخشی به حوزه کشاورزی است تا جوانان انگیزه برای ورود به این عرصه داشته باشند.
استاندار قم در ادامه با بیان اینکه ما در عرصه بهرهوری کشاورزی هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم افزود: باید با برنامهریزی مناسب گامهای خوبی در این حوزه برداریم.
وی بیان داشت: یکی از ثمرات ورود علوم دانش بنیانی به عرصه کشاورزی کاهش هزینهها در این حوزه است که این امر موجب افزایش سود کشاورزی خواهد شد.
استاندار قم عنوان کرد: در تولیدات کشاورزی باید به خودکفایی و استقلال برسیم که این امر برای کشور بسیار مهم و ضروری است.
آقامیری با بیان اینکه رسیدن به خوداتکایی در بخش کشاورزی مهم است افزود: این امر از جمله راهبردها و رویکردهای جمهوری اسلامی است.
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