به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از کارآفرینان و کارفرمایان نمونه استان بوشهر اظهار داشت: کارآفرینان و کارفرمایان نقش مؤثری در تولید و اشتغال دارند و شایسته تقدیر هستند.

وی افزود: در دهه فجر ۱۰۸ طرح اقتصادی در استان بوشهر افتتاح و کلنگ زنی می‌شوند که ۹۳ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این طرح‌ها انجام شده است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: طرح‌های اقتصادی افتتاح شده در دهه فجر امسال بالغ بر سه هزار شغل جدید در استان بوشهر ایجاد کرده که قابل توجه است.

باستین با بیان اینکه استان بوشهر بیش از ۶.۵ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده گفت: در این زمینه استان سوم کشور هستیم که این مهم نتیجه تلاش سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

وی اضافه کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی، اهتمام ویژه دارد و ۹۰ درصد مصوبات این کارگروه در استان بوشهر، محقق شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مشکلات و دغدغه‌های کارفرمایان و کارآفرینان در بخش بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی و زیرساختی در این کارگروه بررسی و تیم اقتصادی استان، نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، اقدام لازم را انجام می‌دهد.

تقویت زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی

باستین با بیان اینکه ۹۵ درصد درآمد تأمین اجتماعی از کارفرمایان و کارآفرینان است خواستار تقویت زیرساخت‌های درمانی تأمین اجتماعی و بهبود خدمات رسانی به جامعه هدف شد.

وی اضافه کرد: باید درآمدهایی که از طریق کارفرمایان و کارآفرینان جذب تأمین شده، در راستای تقویت خدمات رسانی به آنها هزینه شود.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر گفت: کارفرمایان و کارآفرینان رزمندگان جبهه اقتصادی هستند و مدیران ارشد استان بوشهر، همه توان خود را برای تقویت این بخش به کار می‌گیرند.

باستین یادآور شد: امیدوارم روز به روز شاهد تقویت بخش خصوصی و بخش تعاونی در استان باشیم و نقش آنها در اقتصاد استان پررنگ‌تر شود.

وی با بیان اینکه ۹۲ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در استان بوشهر فعال هستند افزود: در استان بوشهر تنها ۸ درصد واحدهای تولیدی، راکد هستند که این موفقیت نتیجه تعامل دولت و بخش خصوصی است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه کارفرمایان نقش بی بدیلی در تولید و اشتغال دارند خاطر نشان کرد: بوشهر در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.