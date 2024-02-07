نگاه دولت سیزدهم نگاه رفع محرومیت و توجه به مناطق کم برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در آئین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستای کلدوزخ ایذه ضمن تبریک دهه فجر، اظهار کرد: نگاه دولت سیزدهم، نگاه غبارزدایی، رفع محرومیت و توجه به مناطق کم برخوردار است.

وی با یادآوری اینکه پیش از انقلاب برنامه‌هایی از جمله احداث خانه بهداشت، مدرسه و کتابخانه در مناطق کمتر توسعه یافته وجود نداشت، تصریح کرد: هفت سفر رئیس جمهور به خوزستان نوید بخش ایام خوب است، در هر هفت سفر رئیس جمهور پروژه‌هایی آغاز و یا افتتاح کرده‌ایم و از هفته دولت تاکنون یک هزار و ۵۹۳ پروژه در خوزستان شروع شده یا رو به اتمام داریم.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: با توجه به اهمیتی که شهرستان ایذه برای ما دارد، توسط استاندار قرارگاهی خاص شهرهای باغملک، ایذه، دهدز و صیدون تشکیل شده که جلسه‌های مستمری را با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های متعدد برگزار می‌کنیم تا سرعت ارائه خدمت به این شهرستان‌ها بیشتر شود.

خانچی ضمن قدرانی از خیری که برای احداث مرکز خدمات جامع سلامت زمین در اختیار گذاشته بود، بیان کرد: از مجموعه حوزه بهداشت و درمان، سلامت و کادر درمان شهرستان و مدیران آنها در ایذه و استان قدردانی می‌کنم.