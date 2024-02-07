به گزارش خبرنگار مهر، مائده پیامی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به همت امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر پویش «شکوه پیروزی» در سطح استان برگزار می‌شود.

مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: این پویش به منظور «روایت دستاوردهای انقلاب اسلامی» در حوزه‌های استقلال و گسترش عدالت اجتماعی، آزادی و مردم سالاری، پیشرفت در معنویت، عزت و اقتدار و کرامت زن برگزار در حال برگزاری است.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: این پویش در قالب‌های ویدئو، پوستر و پادکست برگزار می‌شود و برای برگزیدگان پویش جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

پیامی با اشاره به زمان برگزاری این پویش اضافه کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این پویش می‌توانند آثار مورد نظر خود را از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ ارسال کنند.