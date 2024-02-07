مشارکت مردم در انتخابات روح تازه ای به انقلاب می دمد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در همایش شکوه انتخابات در شهرستان ماسال اظهار کرد: برپایی انتخابات اراده مردم بر مردم است و باید به صورت ویژه به آن توجه کرد.

وی با اشاره به اینکه شیوه حکمرانی انقلاب اسلامی در جهان نمونه است، افزود: انقلاب اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی استوار بوده و یکی از مدل‌های ارزشمند حکمرانی در دنیا به شمار می‌رود.

استاندار گیلان با اشاره به حیف و میل منابع و ثروت‌های ایران در زمان رژیم پهلوی بیان کرد: در زمان پهلوی روزانه ۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌شد اما عوائد آن به کشور نرسید و هیچکدام از روستاها رنگ آبادی در خود ندیدند.

عباسی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در روستاها تحول ایجاد کرد، گفت: در زمان پهلوی هیچکدام از روستاها از امکانات آب، برق، گاز، مدرسه و امکانات بهداشتی بهره مند نبودند.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب نیازهای کشور بر پایه واردات بنا شده بود، افزود: انقلاب اسلامی تحولی شگرف در تولید داخلی ایجاد کرد و امروز در بسیاری از زمینه‌ها خودکفا شدیم.

استاندار گیلان به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف پرداخت و بیان کرد: ایران اسلامی در بسیاری از بخش جزو ۱۰ کشور برتر دنیا است.

عباسی با بیان اینکه دشمن به پیشرفت‌ها و اقتدار ایران اسلامی پی برده است، گفت: دشمن تا سال‌های قبل مکرر جنگ را به عنوان گزینه‌های روی میز مطرح می‌کرد اما امروز به یمن پیشرفت و اقتدار نظام اسلامی جرأت نگاه چپ به کشور را ندارد.

وی با اشاره به اقدام مؤثر دولت در ساماندهی آرد و نان افزود: با ساماندهی آرد و نان جلوی ۲۵ درصد از قاچاق آرد در کشور گرفته شد.

استاندار گیلان با اشاره به ناترازی برق در سال‌های گذشته بیان کرد: دولت سیزدهم با فراهم آوری زیرساخت‌ها تراز تولید برق را به بالاتر از میانگین مصرف رساند.

عباسی با بیان اینکه ایران دارای بزرگترین شبکه گازرسانی در دنیا است، گفت: در حوزه زیرساخت‌های پیشرفته برق و گاز جزو کشورهای برتر منطقه هستیم.

وی با اشاره به وجود برخی نواقص و کاستی‌ها افزود: همدلی و هم زبانی نسخه اثرگذار حل مشکلات است.

استاندار گیلان با تاکید بر توسعه خدمات در مناطق روستایی بیان کرد: سند اراضی و املاک در مناطق روستایی هویت آن روستا به شمار می‌رود.

عباسی با اشاره به حضور پرشور در دو رویداد مهم راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اسفند اضافه کرد: مشارکت مردم در انتخابات روح تازه ای به انقلاب می دمد.