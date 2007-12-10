هزار شورای حل اختلاف ویژه فرهنگیان ایجاد می شود

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ایجاد شورای حل اختلاف ویژه فرهنگیان را در راستای کاهش مراجعات فرهنگیان به محاکم عنوان کرد و افزود: شوراهای حل اختلاف ویژه فرهنگیان در مدارس و اداره های کل آموزش و پرورش ایجاد می شود.

وی به عملکرد شوراهای حل اختلاف در کاهش حجم ورودی پرونده ها به محاکم اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 4 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت و پیش بینی می شود که امسال این میزان افزایش یافته و در حدود 5/4 میلیون پرونده در این شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه، تصریح کرد: پیش از راه اندازی شوراهای حل اختلاف شاهد حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم بودیم که این روند با آغاز به کار این شوراها تا حدودی کنترل شده اما همچنان حجم ورودی پرونده ها به محاکم قابل قبول نیست.

وی خاطر نشان کرد: اعتقاد داریم توجه به گسترش شوراهای حل اختلاف می تواند راهکاری موثر در راستای سیاست کاهش حجم ورودی پرونده ها به محاکم قضائی باشد و به طور حتم این امر جزء برنامه های در اولویت دستگاه قضائی خواهد بود.