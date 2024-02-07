به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز نیرویهوایی ارتش جمهوریاسلامی ایران، گفت: به فرموده فرمانده کل قوا حضرت آیتاللهالعظمی امامخامنهای (مدظلهالعالی) اقدام پرسنل نیروی هوایی در روز نوزدهم بهمنماه سال ۱۳۵۷ یک شتابدهندهی بزرگ برای پیروزی انقلاب اسلامی بود.
وی افزود: رژیم منحوس پهلوی امیدوار بود ارتش را در مقابل مردم قرار دهد و قیام انقلابی ملت را سرکوب کند اما بدنهی جامعه و ارتش معتقد، ارزشی و قرآنی بود و با ارزشهای ضددینی نظام منحوس طاغوت عجین نشد.
استاندار همدان ادامه داد: اعلام همبستگی نیروی هوایی ارتش با حضرت امامخمینی (ره) یک زلزله در درون رژیم منحوس پهلوی ایجاد کرد.
این مسئول در ادامه گفت: پیش از انقلاباسلامی پرسنل نیروی هوایی اجازهی تعمیر و حتی مراقبت از ادوات نظامی را نداشتند اما پس انقلاباسلامی دلاورمردان نیرویهوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مهندسی معکوس به تجهیزات نظامی که بهتر از مشابه خارجی است دست پیدا کردند.
قاسمی فرزاد اضافه کرد: رژیم بعث عراق نسبت به رزمندگان به ویژه ارتشیان جانبرکف نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران حقد و کینه داشتند و پساز تصویب قطعنامه با به شهادت رساندن رزمندگان منطقهی سوباشی این خفت و کینه را بیشتر نشان دادند.
استاندار همدان تصریح کرد: همبستگی نیرویهوایی با حضرت امامخمینی (ره) شتابدهنده پیروزی انقلاب اسلامی بود.
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