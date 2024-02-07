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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

در نشست شورای فرهنگی خوزستان تاکید شد؛

لزوم حضور همه در راهپیمایی ۲۲بهمن/تمهیدات برای حضور مردم اتخاذ شد

لزوم حضور همه در راهپیمایی ۲۲بهمن/تمهیدات برای حضور مردم اتخاذ شد

اهواز- لزوم حضور همه در راهپیمایی ۲۲ بهمن و اتخاذ تمهیدات لازم برای حضور حداکثری مردم از مهمترین موضوع‌های مطرح شده در نشست شورای فرهنگی خوزستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه نشست شورای فرهنگی خوزستان با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و معاون سیاسی – اجتماعی استاندار برگزار شد.

حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان در این نشست بیان کرد: همه باید برای برگزاری پرشور و حماسی راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تلاش کنند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حضور حداکثری در انتخابات افزود: مسئولان، روحانیون و افراد اثرگذار در جامعه در راستای دعوت مردم به حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در این نشست گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات تجلی حضور مردم انقلابی کشورمان است.

وی تاکید کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری پرشور راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات یازدهم اسفندماه فراهم شده است.

عبدالله شهاوند، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در این نشست گفت: در انتخابات امسال برای هر کرسی نمایندگی مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی ۵۰ نامزد باهم به رقابت می‌پردازند.

کد مطلب 6018115

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