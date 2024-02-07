لزوم حضور همه در راهپیمایی ۲۲بهمن/تمهیدات برای حضور مردم اتخاذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه نشست شورای فرهنگی خوزستان با حضور استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و معاون سیاسی – اجتماعی استاندار برگزار شد.

حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان در این نشست بیان کرد: همه باید برای برگزاری پرشور و حماسی راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تلاش کنند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حضور حداکثری در انتخابات افزود: مسئولان، روحانیون و افراد اثرگذار در جامعه در راستای دعوت مردم به حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در این نشست گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات تجلی حضور مردم انقلابی کشورمان است.

وی تاکید کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری پرشور راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات یازدهم اسفندماه فراهم شده است.

عبدالله شهاوند، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در این نشست گفت: در انتخابات امسال برای هر کرسی نمایندگی مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی ۵۰ نامزد باهم به رقابت می‌پردازند.