  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۴۷

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

آخر هفته با جوی پایدار برای کرمانشاه/دمای هوا افزایش می‌یابد

آخر هفته با جوی پایدار برای کرمانشاه/دمای هوا افزایش می‌یابد

کرمانشاه- سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه از آخر هفته با جوی پایدار برای کرمانشاه خبر داد و گفت: دمای هوا از ظهر پنجشنبه تا اواسط هفته آینده به تدریج افزایش می‌یابد.

علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، شرایط پایدار و بدون بارشی که در جو استان حاکم شده و کم و بیش تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در روز پنجشنبه (فردا) تشکیل مه صبحگاهی، بخصوص در مناطق سرد و معتدل، چندان دور از انتظار نمی‌باشد.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این شرایط، در روز شنبه تا صبح یکشنبه، ورود موجی کوتاه به جو منطقه، علاوه بر ابرناکی آسمان، در بعضی ساعات بارش‌هایی نیز همراه با وزش باد بویژه، برای نیمه غربی استان به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دمای هوا که امروز و امشب تغییرات چندانی نخواهد کرد؛ از ظهر فردا تا اواسط هفته آینده به تدریج افزایش می‌یابد.

کد مطلب 6018130

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها