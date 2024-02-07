علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، شرایط پایدار و بدون بارشی که در جو استان حاکم شده و کم و بیش تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در روز پنجشنبه (فردا) تشکیل مه صبحگاهی، بخصوص در مناطق سرد و معتدل، چندان دور از انتظار نمی‌باشد.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این شرایط، در روز شنبه تا صبح یکشنبه، ورود موجی کوتاه به جو منطقه، علاوه بر ابرناکی آسمان، در بعضی ساعات بارش‌هایی نیز همراه با وزش باد بویژه، برای نیمه غربی استان به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دمای هوا که امروز و امشب تغییرات چندانی نخواهد کرد؛ از ظهر فردا تا اواسط هفته آینده به تدریج افزایش می‌یابد.