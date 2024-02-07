لیست امکانات رایگان دولتی برای تبلیغات نامزدها در بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات چهارشنبه شب در نشست هیأت بررسی تبلیغات استان بوشهر با اعلام تشکیل نشست فوق‌العاده هیئت بررسی تبلیغات تصریح کرد: این هیئت به استناد ماده ۸۱ تشکیل شده و در راستای اجرای مأموریت‌های خود لیست امکاناتی که دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده ۷۴ قانون انتخابات به هیئت معرفی کرده‌اند را بررسی و جمع بندی امکانات را برای اطلاع رسانی به داوطلبان به فرمانداری‌های دشتی، کنگان، دشتستان و بوشهر به عنوان چهار فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس تصمیم هیأت، واگذاری این امکانات با در نظر داشتن کاهش هزینه‌های تبلیغات داوطلبان و ایجاد فرصتی برابر و عادلانه به صورت رایگان خواهد بود و داوطلبان از فردا به مدت پنج روز تا تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ می‌توانند با مراجعه به این فرمانداری‌ها، درخواست خود را برای استفاده از امکانات ثبت کرده تا پس از جمع بندی و بر اساس رویه‌ای واحد فرآیند تحویل امکانات به آن‌ها اطلاع رسانی شود.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر با اشاره به اینکه این هیئت علاوه بر اجرای این مأموریت به رصد تبلیغات زودهنگام و تخلفات مدیران و کارکنان دولتی نیز خواهد پرداخت، افزود: از همه داوطلبان درخواست داریم تا نسبت به اجرای قانون در حوزه تبلیغات اهتمام داشته باشند و از انجام تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند.