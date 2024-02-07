به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی عصر امروز در مراسم بدرقه دانشجویان پسر اعزامی به راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب در حسینیه جماران بیرجند که معطر به عطر پرچم بارگاه رضوی بود و قائم مقام نماینده ولی فقیه، فرمانده سپاه، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، فرماندار بیرجند و رؤسای دانشگاه‌ها در آن حضور داشتند، گفت: دفاع مقدس تداعی کننده نهضت عاشورا است با این تفاوت که در روز عاشورا مردم امام خود را تنها گذاشتند و مردم ایران اسلامی با تنها نگذاشتن رهبر خود اجازه ندادند که یک وجب از خاک ایران در دست دشمن باقی بماند.

وی با اشاره به این که در طول تاریخ بالغ بر ۷۰ درصد خاک ایران در زمان طواغیت از این کشور جدا شد، خاطر نشان کرد: راهیان نور دارای لایه‌های پنهان بسیاری است و هر لحظه آن با خون شهدا عجین شده است.

وی تاکید کرد: راهیان نور به نوعی احیا کننده فرهنگ جهاد و شهادت است و با حضور در مناطق دفاع مقدس، ایثارگری‌های جوانان ولایی و انقلابی برای ما تداعی می‌شود.

طالبی افزایش اعتماد به نفس را یکی از آثار دوران دفاع مقدس دانست و ادامه داد: در شرایط تحریمی به توانمندی‌های علمی بسیاری در حوزه‌های دفاعی، موشکی، پهبادی و هسته‌ای دست یافته‌ایم که همه آنها نتیجه اعتماد به نفس دوران دفاع مقدس است.

وی با بیان این که با مطالعه وصیت نامه‌های شهدا در می‌یابیم که انتظار آنها از ما چیست، افزود: شهدا همواره بر پشتیبانی از ولایت، نظام اسلامی تاکید داشته‌اند.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: مردم ایران اسلامی ۱۱ اسفند با شور و شعور انقلابی و معنویت، یک بار دیگر حماسه آفرینی خواهند کرد و به دشمنان نشان خواهند داد که آنها هرگز نخواهند توانست حضور حداکثری مردم، رقابت و سلامت انتخابات را به خطر اندازند.