۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای «خانه من» در ۶۰۰ مدرسه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در جریان بازدید از نمایشگاههای ویژه دهه فجر در مدارس سطح حوزه منطقه ۲ تبریز بر اهمیت توسعه زیرساختهای مختلف در مدارس تاکید کرد و ااظهار کرد: بیش از ۱۱۰ مدرسه در این دوره مدیریت شهری و از ابتدای سال جاری از خدمات مختلف ورزشی، سلامت و کتابخانه ای بهره مند شده اند.
وی همچنین با اشاره به اجرای دقیق برنامههای پیش بینی شده شهرداری تبریز در سال آینده برای مدارس نیز از اجرای طرح جدید "خانه من" خبر داد.
هوشیار، با بیان اینکه این طرح با هدف ایجاد انگیزه برای مطالعه در بین دانش آموزان و افزایش سرانه مطالعه اجرا میشود، ادامه داد: برای اجرای این طرح یک هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: در قالب اجرای این طرح در سال آینده بیش از ۶۰۰ مدرسه دولتی به تجهیزات، امکانات کتابخانه و دیگر امکانات سخت افزاری مجهز میشوند و دانش آموزان میتوانند در اوقات فراغت خود از امکانات کتابخانه ها بهره مند شوند.
گفتنی است شهردار تبریز از نمایشگاههای ویژه دهه فجر از دبیرستان شاهد علی بن ابیطالب (ع)، هنرستان دخترانه فاطمه زهرا و دبستان پسرانه کارا نیز بازدید کرد.
همچنین شهردار تبریز در ادامه از پروژههای عمرانی منطقه ۲ تبریز بازدید کرد.
حجت الاسلام سیدکاظم زعفرانچیلر عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز که در جریان بازدید از پروژههای عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز یعقوب هوشیار را همراهی میکرد با اشاره به تقویت زیرساختهای فرهنگی تبریز پروژه پردیس فرهنگ و رسانه را سپهر پروژههای عمرانی با رویکرد فرهنگی معرفی کرد و گفت: این پروژه با هدف توان افزایی حوزه فرهنگی تبریز در حال اجراست.
وی افزود: این پروژه شاخص در ۸ هزار متر مربع و در ۶ طبقه سازهای تکمیل و تا پایان بهمن ماه افتتاح و در اختیار اصحاب فرهنگ و رسانه تبریز قرار میگیرد.
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