اعتبارات لازم برای احداث کتابخانه«بادوله» تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر چهارشنبه در بازدید از کتابخانه عمومی شهر کاکی اظهار داشت: در چند سال اخیر در حوزه کتاب و کتاب خوانی اقدامات خوبی در شهرستان شاهد هستیم.
فرماندار دشتی افزود: بواسطه ظرفیتهای علمی خوبی که در شهرستان وجود دارد دشتی همواره در حوزه کتاب و کتاب خوانی جایگاه خوبی در استان داشته است.
بحرانی بیان کرد: در این شهرستان شاعران، فرهیختگان و نخبگان علمی زیاد وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده کنیم. وی ادامه داد: بهسازی کتابخانه کاکی کاری ارزشمندی در جهت جذب کتاب خوانان دارد
بحرانی یادآور شد: زمین کتابخانه بادوله حل شود اعتبارات لازم تأمین میشود.
بهسازی کتابخانه عمومی شهر کاکی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان انجام شده است.
نظر شما