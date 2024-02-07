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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۳

فرماندار دشتی:

اعتبارات لازم برای احداث کتابخانه«بادوله» تامین می شود

اعتبارات لازم برای احداث کتابخانه«بادوله» تامین می شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در صورت حل مشکل زمین کتابخانه بادوله اعتبارات لازم برای احداث آن تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی عصر چهارشنبه در بازدید از کتابخانه عمومی شهر کاکی اظهار داشت: در چند سال اخیر در حوزه کتاب و کتاب خوانی اقدامات خوبی در شهرستان شاهد هستیم.

فرماندار دشتی افزود: بواسطه ظرفیت‌های علمی خوبی که در شهرستان وجود دارد دشتی همواره در حوزه کتاب و کتاب خوانی جایگاه خوبی در استان داشته است.

بحرانی بیان کرد: در این شهرستان شاعران، فرهیختگان و نخبگان علمی زیاد وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده کنیم. وی ادامه داد: بهسازی کتابخانه کاکی کاری ارزشمندی در جهت جذب کتاب خوانان دارد

بحرانی یادآور شد: زمین کتابخانه بادوله حل شود اعتبارات لازم تأمین می‌شود.

بهسازی کتابخانه عمومی شهر کاکی با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

کد مطلب 6018193

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