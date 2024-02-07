جرایم سایبری ‌۲۲درصد کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید چهارشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین پویش مردمی کودکان سایبری در زنجان افزود: زمانی که بیماری کرونا در جامعه شیوع پیدا کرد مشکلات متعددی در کشور ایجاد شد و پلیس فتا درگیر یک‌سری مشکلات و موضوعات در عرصه سایبری بود که از آن جمله کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه‌های اقتصادی بود که مردم را دچار مشکل کرده بود.

رییس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: در بحث رمزهایی که در تبادلات مالی افراد ملزم به استفاده از آن بودند، اقدامات زیادی توسط پلیس فتا انجام شد زیرا اعتقاد ما آن است که اگر بخواهیم در حکمرانی سایبری همچو سایر کشورها حرفی برای گفتن داشته باشیم و پیشرفت کنیم باید به دنبال اقدامات ملی و زیرساختی بود.

مجید گفت: بعد از بیماری کرونا ۷۰ درصد فعالیت‌های مردم در حوزه فضای سایبری انجام می شد و پلیس‌های سایبری اعلام کردند که فعالیت‌ها افراد در این حوزه بیشتر شده و در نتیجه جرائم مربوطه نیز افزایش یافته است.

وی گفت: با توجه به مقتضیات ویروس کرونا آموزش‌های برخط باید انجام می شد و از پلتفرم‌های زیادی برای ارائه آموزش‌ها استفاده شد و پیام رسان شاد به عنوان بستر مهم در امر آموزش برای دانش آموزان و معلمان معرفی و مورد استفاده قرار گرفت.

این مسئول گفت: در واقع زمینه ای فراهم شد تا کودکان وارد فضای مجازی شوند و طی تماس‌هایی که با مرکز پلیس فتا انجام می‌شد متوجه «بزه دیدگی» در حوزه آموزش در بستر پلتفرم‌ها شدیم.

وی اضافه کرد: اقدامات متعددی برای بالا بردن سطح سواد رسانه و استفاده از پلتفرم‌ها در بین دانش آموزان و اولیای آنها صورت گرفت.

سردار مجید گفت: آنچه که در این امر مهم بود شناسایی آسیب‌های ناشی از فضای سایبری در سنین مختلف در جامعه بود تا با شناسایی آنها درصد آسیب‌های ناشی از آن به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: از دیگر خطرات در فضای سایبری به غیر از کلاهبرداری مشخص نبودن هویت افراد است زیرا اکثر کاربرانی که در فضای سایبری فعالیت دارند هویت مشخصی از خود ندارند.

این مسئول عنوان کرد: افراد بسیاری به علت ناآگاهی و کم اطلاعی از فضای سایبری اغلب دچار مشکل شدند و رفع این مشکلات نیازمند بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات در میان مردم است.

سردار مجید با بیان اینکه استان زنجان در پویش کودکان سایبری عملکرد خوبی داشته است، گفت: این پویش سابقه ای چند ساله (از سال) ۱۳۹۸ در کشور دارد.

رییس پلیس فتا استان زنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح‌های مختلفی توسط پلیس فتا در استان برای آشنایی و استفاده درست کودکان از فضای مجازی صورت گرفته است، گفت: اختتامیه چهارمین پویش مردمی کودکان سایبری در زنجان برگزار شد.

سید محمد موسوی با بیان اینکه با اجرای طرح کودکان سایبری در فضای مجازی کشور نتایج مختلفی به دست آمده است، گفت: از جمله این نتایج ارتقای سطح دانش و مهارت استفاده مناسب و موثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و راهکارهای اثر بخش برای ایمن سازی فرزندان در این فضا به منظور بهره‌مندی بیشتر از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

رییس پلیس فتای زنجان عنوان کرد: ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی برای کودکان مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از وقوع جرائم سایبری در کشور از دیگر اقدامات پلیس فتا است.

موسوی ابراز کرد: در این راستا پلیس فتا اقداماتی مانند افزایش سطح توجه جامعه و رسانه‌ها به موضوع کودکان سایبری را در برنامه قرار داده است.

رییس پلیس فتا استان زنجان تاکید کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش سطح آگاهی افراد در جامعه برگزاری جلسه با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری استان زنجان به منظور مشارکت در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و پویش کودکان سایبری است.

موسوی تصریح کرد: داشتن سواد رسانه در کنترل بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در کودکان و نوجوانان تاثیر گذار است و فضای مجازی یک محیط غبارآلود برای کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود و استفاده درست از این محیط برای کودکان توسط والدین و مدارس باید آموزش داده شود تا آسیب‌پذیری قابل کنترل باشد.