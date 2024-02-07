یک پروژه عمرانی در بندر امام حسن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ فرماندار دیلم عصر چهارشنبه در حاشیه آئین افتتاح فاز دوم بلوار امام زاده حسن بندر امام حسن، عنوان کرد: آسفالت کوچه‌ها و خیابان کشی در بنادر و روستاهای شهرستان امری لازم و ضروری در حق مردم است.

محمد اسدی بیان داشت: مساحت کل آسفالت این پروژه چهار هزار و ۳۰۰ متر مربع و اجرای کانیوو به طول ۷۰۰ متر با طول ۲ هزار و ۴۰۰ متر سنگ جدول و ۹۱۰ متر مکعب اجرای زیرسازی است.

وی افزود: این پروژه در مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع زیرسازی شده و با اعتبار هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجرا و به بهره برداری رسیده است.