۲۷ رجب در کردستان؛ از آزادی زندانیان تا طنین نوای دف

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ۲۷ رجب؛ عید رحمت و مهربانی و تجلی وحدت شیعه و سنی است، کردستانی‌ها به مناسبت این عید جشن‌های مختلفی در استان برگزار می‌کنند.

روزی که به اعتقاد تشیع عید مبعث نام گرفته و به اعتقاد اهل سنت معراج رسول اکرم است، هر دو مناسبت نویدبخش عیدی مزین به یاد پیامبر رحمت و مهربانی است که مظهر وحدت و انسجام مسلمانان شیعه و سنی است.

عید مبعث و معراج کانون تقریب مذاهب

ماموستای اهل سنت و محقق و فعال دینی استان کردستان با تبریک عید مبعث و عید معراج رسول اکرم (ص) به عنوان کانون تقریب مذاهب مسلمانان بیان کرد: شب معراج شبی است که رسول خدا (ص) سفری متافیزیکی و معنوی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی داشتند و براساس گفته مفسران این مهم در آیه یکم سوره اسرا اشاره شده است.

ماموستا رحمان غریبی بیان کرد: اسرا به معنای سفر شبانه و یک رؤیا است و کلیدواژه معراج نیز به معنای نردبان و ابزار بالا رفتن و عروج است و در سوره نجم نیز به این شب مبارک و معنوی معراج پرداخته شده است.

غریبی عنوان کرد: شب معراج در هفت مرحله شکل گرفته که در مرحله نخست حضرت جبرئیل یاری دهنده پیامبر بود و در مرحله آخر پیامبر به جای نخست خود برمی‌گردد.

ماموستای اهل سنت استان کردستان تصریح کرد: اهل تشیع نیز معتقدند در ۲۷ رجب مبعث پیامبر شکل گرفته که به معنای هدایت و برانگیختن است و حضرت رسول به پیامبری برانگیخته می‌شود.

وی تصریح کرد: در شب و روز معراج و مبعث جشن‌ها و مراسم‌های ویژه‌ای در استان کردستان برگزار می‌شود که منجر به وحدت و انسجام بیش از پیش مردم این استان می‌شود و کانون تقریب مذاهب را بین مسلمانان به وجود آورده است.

غریبی یادآور شد: در میان مناطق کردنشین مراسمی در خانواده‌ها برپا می‌شود و در مساجد نیز با معراج خوانی، دف نوازی، سخنرانی در مورد جایگاه شب معراج، پخش نقل و شیرینی انجام و این عید گرامی داشته می‌شود.

اعطای مرخصی به زندانیان از برکات عید مبعث و معراج رسول اکرم (ص)

رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز با تبریک عید مبعث و معراج رسول اکرم (ص) به مسلمانان؛ به بهره‌مندی تعدادی از زندانیان استان کردستان از ارفاقات قانونی به مناسبت این عید و همچنین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پرداخت و بیان کرد: پس از پایش پرونده مددجویان تعداد ۴۳۴ نفر از آنان از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده و یک نفر از محکومین به قصاص نفس در این طرح با رضایت اولیای دم از دار مجازات رهایی یافت.

حجت‌الاسلام سید حسین حسینی افزود: شرح ارفاقات قانونی به زندانیان استان اعم از آزادی (مرخصی منجر به آزادی، اعسار و تقسیط، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، فک قرار یا قبولی وثیقه و …) ۱۱۰ نفر، اشتغال به کار ۴۷ نفر، اعطا پابند الکترونیک ۱۲ نفر، پذیرش توبه یک نفر، انتقال به محل سکونت۷نفر، پیشنهاد عفو موردی۷ نفر، تعیین تکلیف رد مال ۶ نفر و مرخصی ۲۴۴ نفر بوده است.

واقعه معراج رسول خدا یک حقیقت قرآنی است

ماموستا امجد محمدی سرپرست مرکز بزرگ شهرستان مریوان و امام جمعه موقت این شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۷ رجب مصادف است با واقعه اسرا و معراج رسول اکرم (ص) و این یک حقیقت قرآنی است.

وی بیان کرد: رسول اکرم (ص) پس از بازگشت از طایف و برخوردی که آن دیار با ایشان داشتند و ایشان را سنگ باران کردند خداوند متعال جبرئیل امین را نزد ایشان فرستاد و او را با یراق از مسجدالحرام به مسجدالاقصی و از آنجا به آسمان‌ها و ملاقات ایشان با چند نفر از انبیای الهی برد.

امام جمعه موقت شهر مریوان خاطرنشان کرد: پس از گفت‌وگو با ذات حق خداوند پنجاه رکعت نماز بر ایشان و امتش واجب شد اما پس از آن به پنج رکعت تقلیل پیدا کرد که نشان از رحمت خداوند متعال به امت رسول خدا (ص) است.

وی تصریح کرد: پیام معراج برای امت در حقیقت حقانیت دین اسلام است و نماز در معراج واجب شد تا این ارتباط مستقیم بندگان با خداوند همیشگی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع انسان می‌تواند به این وسیله به مرتبه عالی برسد و امروز معجزه معراج یک معجزه قرآنی است و ایمان به آن یک واجب محسوب می‌شود.

ماموستا محمدی اضافه کرد: امروز دل همه ملت اسلامی برای مردم مظلوم فلسطین می‌تپد و امید است که تا رجب آینده مسجدالاقصی از لوث اسرائیل خبیث و از صفحه ذهن مسلمانان پاک شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم شاهد پیروزی غزه و مردم مظلوم فلسطین که با جان و دل در برابر رژیم غاصب صهیونیست ایستادگی می‌کنند باشیم چرا که ایستادگی و مقاومت مردم با وجود هزاران زخمی و کشته بیانگر امید این مردم است.

برپایی جشن‌های مردمی در سطح شهر و روستاهای کردستان

کمال گرامیان معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز به خبرنگار مهر اعلام کرد: به مناسبت جشن مبعث و معراج رسول اکرم (ص) جشن‌های مختلفی در سطح مساجد شهر و روستاهای استان برپا شده است.

وی بیان کرد: برگزاری مراسم جشن معراج رسول اکرم (س) در مسجد روستای دادانه از توابع سنندج، برگزاری جشن‌های مبعث و معراج رسول اکرم در مساجد جامع شهرهای استان از جمله برنامه‌هایی است که به مناسبت این عید برگزارشده است.

گرامیان اضافه کرد: روز شنبه ۲۱ بهمن ماه مراسم جشن معراج رسول اکرم با حضور عموم مردم در شهرستان سقز برگزار می‌شود.

وی اذعان کرد: دف‌نوازی، مولودی‌خوانی و سخنرانی مسؤولان و روحانیون از جمله برنامه‌های این ایام است.

عید مبعث مظهر وحدت شیعه و سنی

امام جمعه شهرستان بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اهداف و اصول بعثت نبی مکرم اسلام موارد فراوانی دارد از حقایق قرآنی در رابطه با عید مبعث این حقیقت است که، ره‌آورد ایمان به حضرت خاتم النبیین (ص) «ایمان جامع» است و امروز این عید مظهر وحدت شیعه و سنی است.

حجت الاسلام علی خورشیدی عنوان کرد: وصف «خاتمیت» حضرت محمد مصطفی (ص) نیز گویای همین حقیقت مسلم است؛ به‌ویژه این‌که تعبیر «لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» به این معناست که چون تمامی انبیا یک هدف دارند، ایمان به همه ایشان، شرط صحت ایمان حقیقی است و این معنای «ایمان جامع» است.

وی به اهمیت دعوت به توحید و تقوا اشاره کرد و گفت: از موضوع دعوت به توحید، در اصل اول بحث هماهنگی پیامبران، سخن به میان آمده است به علاوه، پیامبران همگی، بشر را به تحصیل سودمندترین ره‌توشه یعنی تقوا دعوت کرده‌اند.

امام جمعه شهرستان بیجار اعلام کرد: تعهد، مسؤولیت و خدمت، جهل‌زُدایی مبارزه با جهل و تقلید کور کورانه، دعوت به عقل و برهان و پرهیز از وهم و گمان، سنّت قطعی و عالمانه هر پیامبر است و پیامبر مکرم اسلام نیز بر همین موارد تاکید داشتند.

وی اضافه کرد: دعوت به وحدت و پرهیز از اختلاف، تعهد، مسؤولیت از رسالت‌های پیامبر مکرم اسلام است که به عقیده اهل تشیع بعثت پیامبر در ۲۷ رجب و معراج ایشان نیز از نظر اهل سنت در همین راستا شکل گرفته و امروز این مهم مظهر وحدت شیعه و سنی است که با برپایی جشن‌های مختلف این عید را گرامی می‌دارند.

بی گمان عید مبعث یا معراج در ۲۷ ماه رجب المرجب دل‌ها را به هم نزدیک و شیعه و سنی را در کنار هم جمع می‌آورد تا با برپایی مراسم‌ه جشن این عید معنوی و مبارک را گرامی بدارند.

دف نوازی پای ثابت جشن‌های مردمی در این مراسم و اعیاد است که مردم استان کردستان در تمامی جشن‌های خود با دعوت از گروه‌های مولودی خوانی و دف نوازی نوای عرفانی و شادی را با جشن‌های خود آمیخته می‌کنند و جشن‌های خود را با معنویت رنگ و لعاب می‌بخشند.