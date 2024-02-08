چوکا انصراف داد؛ تراکتور به یک هشتم نهایی جام حذفی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود امروز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن تیم‌های فوتبال چوکا تالش و تراکتور تبریز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با هم به رقابت بپردازند اما به دلیل کناره‌گیری تیم چوکا، شاگردان پاکو خمز راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.

مالک باشگاه چوکا تالش طی نامه‌ای به ریاست هیأت فوتبال استان گیلان رسماً اعلام کرد با توجه به اعلام قبلی میزبانی تیم فوتبال چوکا تالش از تراکتور تبریز در استادیوم پوریای ولی تالش، چنانچه محل برگزاری بازی به جز استادیوم پوریای ولی باشد، تیم فوتبال چوکا که حق مسلم میزبانی در این بازی را دارد، در محل دیگر جهت برگزاری بازی حاضر نمی‌شود.