تعداد پایگاه های امداد و نجات زنجان جوابگوی حوادث غیر طبیعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حکمتالله هاشمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه پایگاههای امداد و نجات باید اصل مهم توجه مورد توجه قرار گیرد، گفت: ۱۰ پایگاه امداد و نجات جادهای در استان وجود دارد که این تعداد بر اساس آمایش سرزمین جوابگوی حوادث غیر طبیعی استان نیست.
وی با تاکید بر اینکه توسعه شبکه امداد و نجات جزو اولویتهای ماست تا سریعتر به صحنه حادثه برسیم، افزود: با وجود آنکه همواره در حوادث، آمبولانس اعزام میکنیم اما وظیفه در این حوزه نداریم و انتظار است که دانشگاه علومپزشکی هلال احمر را در کنار خود به عنوان نیرویی اثرگذار ببینند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۱۸۸ نفر را در ۱۱ ماه اخیر به مراکز درمانی انتقال دادهایم ولی در برخی موارد بیمارستانهای استان، مصدومان تریاژ شده هلالاحمر را قبول نمیکنند در صورتی که در اغلب استانها این موضوع را پذیرفتهاند و این موضوع یک خلأ در استان است.
هاشمی لزوم رفع مشکل موجود در زمینه پذیرش نکردن مصدومان تریاژ شده توسط هلال احمر استان زنجان توسط بیمارستانهای استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در حال حاضر رئیس دانشگاه علوم پزشکی پیگیر این موضوع است و شرایط ۵۰ درصد بهتر شده است.
وی ادامه داد: ۹۳ مصدوم در استان در ۱۱ ماهه جاری در حوادث، آزادسازی شدهاند و برای توسعه خدمات خود در زمینه امدادرسانی به حوادث نیازمند توسعه و بروز رسانی تجهیزات هستیم که در این زمینه انتظار داریم مسئولان استانی برای خرید تجهیزات به ما کمک کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۱۰ میلیارد ریال تجهیزات ارتباطی برای هلالاحمر استان اختصاص یافت که امیدواریم این میزان روند رو به رشد داشته باشد.
هاشمی در ادامه با بیان اینکه طبق برنامهریزی صورت گرفته مقرر شده ۴۰ درصد خدمات هلالاحمر به وسیله هوش مصنوعی انجام شود، افزود: این روند هنوز تکمیل نشده است، اما دادهها در نرمافزار مشخصی بارگذاری شده که میتواند بدون وقفه در زمان حوادث به کمک هلال احمر بیاید.
وی به برگزاری مانور بزرگ سد تهم طی چند ماه گذشته در نزدیکی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: باید مهارت همکاران تقویت شود که بدین منظور این مانورها انجام میشود تا همه ارگانها به یک ادبیات مشترک برسند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان همچنین با بیان اینکه طی سال جاری برای نخستین بار در زمینه انتخاب و گزینش تیم واکنش سریع به صورت حرفهای و علمی اقدام شد، گفت: از بین ۳۰ نفر توانستیم ۱۷ نفر را در اختیار بگیریم که این افراد به استخدام هلال احمر در خواهند آمد و بخش بانوان هلالاحمر نیز در استان در مرکز کنترل هماهنگی راهاندازی شد.
هاشمی با بیان اینکه یکی از اقدامات ارزشمند هلال احمر بحث اسکان اضطراری است، افزود: در ۱۱ ماه اخیر یک خودروی فرماندهی با قیمت ۵۰۰ میلیارد ریال به استان تخصیص یافت.
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