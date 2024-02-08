رشد ۵۸ درصدی صادرات گناباد طی دو سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ایزدی با بیان اینکه میزان صادرات انواع کالاهای صنعتی و معدنی از شهرستان گناباد به سایر کشورها نسبت به قبل از دولت سیزدهم ۵۸ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: از آغاز فعالیت دولت تا کنون ۱۶ هزار و ۴۴۷ تن کالا از شهرستان گناباد به ۱۵ کشور صادر شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد با بیان اینکه از این میزان صادرات، ۹ هزار و ۵۹۶ تن کالا به ارزش تقریبی پنج میلیون و ۲۱۵ هزار دلار از دهه فجر پارسال تا کنون صادر شده است، گفت: ظروف چینی، شانه و ظروف مقوایی، فرآورده‌های لبنی، آجر و جرم نسوز، کیسه پلی پروپیلن، پودرهای معدنی، نشاسته، زعفران و پسته بسته بندی از جمله مهمترین محصولات صادراتی این شهرستان است.

وی با اشاره به ایجاد ۷۵۰ فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن و تجارت این شهرستان طی یک سال گذشته، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون یک هزار و ۶۴۸ نفر اشتغال در این بخش ایجاد شده است که نسبت به قبل از آن رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد.

ایزدی، میزان استخراج ذخایر معدنی گناباد را پنج میلیون تن بیان و تصریح کرد: ۱۸۸ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال در زیربخش‌های صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، غذایی، شیمیایی و سلولزی در بخش صنعت این شهرستان در حال فعالیت هستند.