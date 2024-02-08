به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن یوم الله دهه‌ مبارک فجر برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و خدماتی در قالب ایستگاهی و نمایشگاهی با عنوان «فرهنگسرای منتظر» توسط فرهنگسرای اخلاق فردا جمعه ۲۰ بهمن در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

نگار گذر انقلاب، مسابقه قرآن بخوانید جایزه بگیرید، مسابقه هوش چین امام زمان (عج) و چیدمان تصویر حضرت امام (ره)، مسابقات فکری و رومیزی، نقاشی صورت، مسابقه فوتبال دستی، رنگ آمیزی نقاشی کودکان با موضوع دهه فجر انقلاب اسلامی، مسابقه مار و پله با مضامین اخلاقی و بازی منچ از دیگر برنامه‌های اجرایی عنوان شده این رویداد است.

در این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و گسترش سطح آگاهی مردم در قالب طرح «کتاب در گردش» برگزار می‌شود، نمازگزاران می‌توانند کتابی را انتخاب و بعد از مطالعه به نفر بعدی هدیه دهند و همچنین ثبت نام عضویت رایگان کتابخانه ها از دیگر خدمات قابل ارایه در نماز جمعه تهران است.

خدمات گروه های جهادی، طب سنتی و همچنین غربالگری و تست فشار خون نیز از دیگر برنامه‌هایی است که توسط گروه های مردمی به نمازگزاران تهران در فرهنگسرای منتظر خدمات ارایه می‌دهند.