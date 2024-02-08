کشف ۵ فقره سرقت در کامیاران

سرهنگ بهروز جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درپی وقوع چندین فقره انواع سرقت در شهرستان کامیاران، بررسی موضوع در دستور کار، مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی این شهرستان، با اقدامات پلیسی یک سارق را هنگام سرقت یک دستگاه دوچرخه شناسایی و دستگیر کردند که متهم در تحقیقات تخصصی به ۵ فقره انواع سرقت اماکن خصوصی، مغازه و دوچرخه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی کامیاران با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، به شهروندان توصیه کرد: هشدارهای انتظامی به منظور پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و هرگونه موارد مشکوک و ضروری را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.