۹۰ویلچربه خانواده های کم برخوردار از سوی هلال احمر گلستان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم غریب آبادی اظهار کرد: به مناسبت دهه فجر در قالب طرح توانمندسازی و تحول اجتماع محور در ۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشور آئین اهدای ۹۰ عدد ویلچر انجام شد.
وی افزود: جمعیت هلال احمر با توجه به وظیفه مندی که در انجام فعالیتهای عام المنفعه و مسؤولیت اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و ترویج فرهنگ یاری رساندن به همنوعان دارد، حمایت از توانخواهان را در اولویت برنامههای حمایتی خود قرار داده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: رسالت هلالاحمر بر مبنای نوع دوستی، بشردوستی و ارائه خدمات بدون توجه به دین و مذهب و هرگونه گرایشات است و ما به شعار خدمت بی منت به همه اقشار جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار اعتقاد عملی داریم.
وی افزود: در سالی که گذشت ۱۲ میلیارد تومان اقلام درمانی به خانوادههای کم برخوردار اعم از دارو، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی ارائه شده و تعدادی وام قرضالحسنه نیز به بیماران معسر اعطا شده است. چرا که به فرموده رهبر معظم انقلاب «کاری کنید بیمار جز درد و رنج بیماری اش، ناراحتی دیگری نداشته باشد.
گفتنی است در پایان مراسم، ویلچرها با حضور مدیرعامل و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هلالاحمر استان، عضو گلستانی شورای عالی جمعیت هلالاحمر، عضو هیأت مدیره استان و شهردار گرگان به خانوادههای توانخواهان اهدا شد.
نظر شما