حوادث ترافیکی شب گذشته اصفهان ۱۱ مصدوم و یک فوتی داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ۳۰ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: این حادثه در اصفهان بلوار فرزانگان نرسیده به فلکه تاکسیرانی گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه در این حادثه یک دستگاه تریلر و یک دستگاه پراید با یکدیگر برخورد کرده‌اند، ادامه داد: برای این حادثه چهار واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ اعزام شده است.

وی با اشاره به مصدومیت چهار نفر شامل ۲ خانم و ۲ مرد در این حادثه تصریح کرد: همچنین این حادثه یک نفر فوتی مرد داشت.

عابدی گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان غرضی، امین و کاشانی اصفهان منتقل شدند.

وی در خصوص حادثه برخورد دنا و کوییک در محور نطنز به اصفهان بعد از گردنه نیه نیز گفت: این حادثه نیز ۷ نفر مصدوم شدند که ۶ مورد به بیمارستان خاتم الانبیا نطنز منتقل و یک نفر برای اعزام به مراکز درمانی رضایت نداد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ۳ واحد امدادی شامل ۲ واحد امدادی اورژانس و یک کد هلال احمر برای این حادثه اعزام شدند.