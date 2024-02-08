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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۱

رییس پلیس راه گیلان:

محدودیت ترافیکی برای ۲ محور گیلان اعمال می شود

محدودیت ترافیکی برای ۲ محور گیلان اعمال می شود

رشت- رییس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محورهای قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس برای تعطیلات پیش رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: با توجه به تقارن تعطیلات ایام مبعث حضرت رسول اکرم و تعطیلات آخر هفته و ۲۲ بهمن به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور در محورهای قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

سرهنگ صفاری افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ جمعه ۲۰ بهمن و یکشنبه ۲۲ بهمن در جاده قدیم رشت – قزوین به صورت رفت و برگشت ممنوع است.

وی هدف از اجرای این محدودیت ترافیکی را افزایش ایمنی مسافران و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در تعطیلات پیش رو عنوان کرد و افزود: همچنین تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ جمعه ۲۰ بهمن و یکشنبه ۲۲ بهمن در جاده آستارا - اردبیل در ۲ مسیر رفت و برگشت ممنوع است

کد مطلب 6018367

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