محدودیت ترافیکی برای ۲ محور گیلان اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: با توجه به تقارن تعطیلات ایام مبعث حضرت رسول اکرم و تعطیلات آخر هفته و ۲۲ بهمن به منظور افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور در محورهای قدیم رشت - قزوین و آستارا - اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

سرهنگ صفاری افزود: تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ جمعه ۲۰ بهمن و یکشنبه ۲۲ بهمن در جاده قدیم رشت – قزوین به صورت رفت و برگشت ممنوع است.

وی هدف از اجرای این محدودیت ترافیکی را افزایش ایمنی مسافران و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه در تعطیلات پیش رو عنوان کرد و افزود: همچنین تردد کلیه تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ جمعه ۲۰ بهمن و یکشنبه ۲۲ بهمن در جاده آستارا - اردبیل در ۲ مسیر رفت و برگشت ممنوع است