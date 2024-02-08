آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوای استان البرز با محوریت کرج گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از استقرار جوی پایدار در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن روند افزایش دما و با توجه به وارونگی دمایی در بعضی ساعات غبار محلی و در ارتفاعات نیز احتمال سقوط بهمن و ریزش سنگ مورد انتظار است.

وی با اشاره به اینکه امروز پنج شنبه آسمان صاف است، افزود: فردا جمعه آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات و رشد ابر و شنبه آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و به تدریج رشد ابر است. برای روز یکشنبه نیز آسمانی قسمتی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی در بعضی ساعات و برای دوشنبه آسمانی صاف پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به پیش بینی جاده‌های استان البرز با محوریت جاده چالوس و طالقان بیان کرد: نوع مخاطره موجود مه آلودگی و یخبندان و اثر آن لغزندگی جاده‌ها، سقوط بهمن و ریزش سنگ است که در چنین شرایطی رعایت نکات ایمنی، به همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی هنگام تردد در جاده‌های کوهستانی توصیه می‌شود.