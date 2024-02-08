آمادگی امکانات دولتی خوزستان برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب صبح امروز پنجشنبه در گفتوگویی رسانهای بیان کرد: بر اساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزدهای انتخابات میتوانند از امکانات عمومی دولتی برای تبلیغات استفاده کنند.
وی افزود: امکانات عمومی دولتی در خوزستان نظیر سالنهای ورزشی و آمفی تئاترها در اختیار دستگاهها و نهادهای دولتی در اختیار نامزدهای انتخابات قرار میگیرد.
حسینی محراب ادامه داد: استفاده نامزدهای انتخابات مجلس از امکانات عمومی دولتی به صورت قرعه کشی و بر اساس زمان بندی مشخص خواهد شد.
استاندار خوزستان تاکید کرد: این امکانات با کمترین هزینه در اختیار نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد.
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