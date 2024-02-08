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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

جشن مبعث پیامبر(ص) در مناطق مختلف گیلان برگزار شد

جشن مبعث پیامبر(ص) در مناطق مختلف گیلان برگزار شد

رشت- همزمان با عید سعید مبعث، گیلانیان در مناطق مختلف استان این روز فرخنده را جشن گرفتند.

به گزارش خبر نگار مهر، گیلانیان همزمان با عید سعید مبعث، با حضور در مساجد و اماکن مذهبی روستاها، بخش‌ها و شهرهای گیلان این روز فرخنده را جشن گرفتند.

در شب و روز عید سعید مبعث مساجد و اماکن مذهبی مناطق مختلف گیلان برنامه‌های متنوعی برگزار کردند و این روز بزرگ را گرامی داشتند.

مردم گیلان با حضور گسترده در این مراسم سخنرانی، مدیحه سرایی، توزیع بسته‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، توزیع نقل و شیرینی ابراز ارادت خود را به حضرت محمد (ص) نشان دادند.

امام زادگان و بقاع متبرکه شاخص استان گیلان اعم از بقعه متبرکه خواهر امام رضا (ع) و امام زاده هاشم رشت، آقا سیدجلال الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه، امام زاده ابراهیم و قاسم آستارا و بی بی حوریه بندرانزلی از شب گذشته میزبان زائران در جشن‌های ویژه سالروز مبعث رسول اکرم (ص) بوده و امروز نیز ادامه دارد.

کد مطلب 6018426

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