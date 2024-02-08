جشن مبعث پیامبر(ص) در مناطق مختلف گیلان برگزار شد

به گزارش خبر نگار مهر، گیلانیان همزمان با عید سعید مبعث، با حضور در مساجد و اماکن مذهبی روستاها، بخش‌ها و شهرهای گیلان این روز فرخنده را جشن گرفتند.

در شب و روز عید سعید مبعث مساجد و اماکن مذهبی مناطق مختلف گیلان برنامه‌های متنوعی برگزار کردند و این روز بزرگ را گرامی داشتند.

مردم گیلان با حضور گسترده در این مراسم سخنرانی، مدیحه سرایی، توزیع بسته‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، توزیع نقل و شیرینی ابراز ارادت خود را به حضرت محمد (ص) نشان دادند.

امام زادگان و بقاع متبرکه شاخص استان گیلان اعم از بقعه متبرکه خواهر امام رضا (ع) و امام زاده هاشم رشت، آقا سیدجلال الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه، امام زاده ابراهیم و قاسم آستارا و بی بی حوریه بندرانزلی از شب گذشته میزبان زائران در جشن‌های ویژه سالروز مبعث رسول اکرم (ص) بوده و امروز نیز ادامه دارد.