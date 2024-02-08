آقایی و عزت مردم ایران محصول ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی مراسم بزرگداشت دهه فجر و تجلیل از دانش‌آموختگان و فرهیختگان بسیجی استان البرز (بخش آسارا) با حضور محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی و سرهنگ محمدرضا موسوی‌زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام محمدباقر (ع) بخش آسارا برگزار شد.

طهرانچی در این مراسم با تبریک مبعث حضرت محمد (ص) و یوم الله ۲۲ بهمن گفت: ما در طول تاریخ یوم الله ۲۲ بهمن را ادامه مبعث حضرت رسول (ص) می‌دانیم و خدا را شاکریم که از امت رسول الله (ص) بوده و افتخار شیعه اهل بیت (ع) بودن را داریم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) بنیان گذاشته شد و در این مسیر شهیدان انقلاب اسلامی از جمع خوب بسیجیان و مردم وفادار این سرزمین، امام خمینی (ره) را همراهی می‌کردند، اظهار داشت: امام خمینی (ره) بارها فرموده بود که حتی امت پیامبر (ص) هم به خوبی ملت ایران نبودند و شما خوبانی بودید که پیامبران انتظار شما را می‌کشیدند بر این مبنا نهالی کاشته شد که امروز ثمره خوبی دارد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آیه ۱۶ سوره نحل، گفت: خداوند در این آیه می‌فرماید «وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ» یعنی اینکه آسمان پرستاره برای شماست که هدایت شوید و راه را از نشانه‌هایی که در آسمان وجود دارد، پیدا کنید. این موضوع که در این آیه بدان اشاره شده، از اهمیت زیادی برخوردار است. آیا امروز مسیرها مشخص است؟ خیر. در حال حاضر همه ما از اپلیکیشن‌ها مسیریاب استفاده می‌کنیم، این نرم‌افزارهای هدایت مسیر مبتنی بر ۶ ماهواره و ستاره‌نمایی است که در آسمان است. ماهواره‌ها، ستاره‌نماهایی است که در آسمان قرار گرفته و می‌توان با استفاده از آن، مسیر درست را یافت.

وی با بیان اینکه در آیه ۱۶ سوره نحل نکات مهمی نهفته است، تصریح کرد: «نجم» که در این آیه شریفه آمده، در عالم معنا به معنی اهل بیت (ع) است. ما در زیارت جامعه، اهل بیت (ع) را به عنوان ستارگان آسمان هدایت خطاب می‌کنیم.

طهرانچی خطاب به دانشجویان و جوان‌ترهای حاضر در مراسم گفت: آیا ستاره‌هایی که در آسمان قرار داشته و ما هم از زیبایی آنها استفاده می‌کنیم و هم جهت مسیر را از روی آنها تشخیص می‌دهیم، مربوط به زمان حالند یا در میلیون‌ها و میلیاردها سال پیش اتفاق افتاده‌اند؟ مسلم است که این اتفاقی که توسط ستارگان در حال حاضر مشاهده می‌شود ، مربوط به میلیاردها سال قبل است. این موضوع نشان می‌دهد اتفاقاتی که در گذشته افتاده، امروز می‌تواند منشأ هدایت شما باشد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اهمیت انس با قرآن کریم، گفت: پیامبر اکرم (ص) در عالم قیامت بیان می دارند که قوم من قرآن را مهجور گذاشته‌اند. قرآن کریم تنها کتابی است که از طرف خداوند جاری و ساری بوده، هیچ نسخه دومی ندارد، هیچ اختلافی در آن نیست و همه فرقه‌ها و همه مذاهب در آن مشترکند و همه ادیان آن را قبول دارند.

وی به آیات ۹۹ تا ۱۰۱ سوره طه اشاره کرد و گفت: خداوند در این آیات به بی‌توجهی به رخدادهای گذشته تأکید می‌کند و می‌فرماید من در قرآن از گذشته خبر می‌دهم. این یک ذکر و یادآوری است. این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که کسی که از گذشته درس نگیرد و به گذشته توجه نکند، قیامت برای او به «ورز» تبدیل می‌شود. اگر در اتفاقات گذشته تأمل نکنیم، اشتباه بزرگی خواهید کرد که خسران آن عظیم خواهد بود.

طهرانچی تأکید کرد: اگر جوانان از تجربه گذشته پدران و پدربزرگان و کتاب‌های موجود استفاده نکنند، باید قیمت این تجربه را بپردازند که قیمت آن اصلاً ارزان نیست؛ چرا که ما دو بار زندگی نمی‌کنیم که یکی از آن را صرف تجربه‌اندوزی و یکی دیگر را صرف استفاده از تجربیاتمان کنیم. قرآن در این خصوص دستور می‌دهد که بروید و ببینید که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده و از تجربیات گذشتگان درس بگیرید.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ما هرچه درخصوص زمان صحبت می‌کنیم، راجع به گذشته و آینده است، گفت: این موضوع در زندگی قابل مشاهده است. ما اگر امروز در حال کار هستیم، به فکر آینده خود هستیم و می‌خواهیم در آینده در رفاه باشیم. در این زمینه باید تأکید کنم که اگر کسی آلزایمر بگیرد و حافظه‌اش به اختلال دچار شود، آینده‌ای نداشته و نمی‌تواند تفکر کند. بنابراین آینده به گذشته متصل است. اگر ریشه نداشته باشیم، با یک باد از جا کنده می‌شویم. درواقع گذشته ما تعیین‌کننده آینده ماست.

وی ادامه داد: اساساً رفتار انسان‌ها مبتنی بر گذشته آنهاست. البته این موضوع فقط مختص انسان‌ها نیست بلکه درخصوص حیوانات نیز صادق است. در این زمینه باید اشاره کنم که در حیوانات حافظه ماهی بسیارکوتاه است. در یک مستند، یک ماهیگیر حرفه‌ای می‌گفت یک طعمه خاص را برای گرفتن ماهی‌ها انتخاب کرده بودم ولی هنگامی که با این طعمه یک ماهی صید می‌کردم، دیگر نمی‌شد با همین طعمه بچه آن ماهی را گرفت. این موضوع، اهمیت حافظه را نشان می‌دهد که کسی که حافظه دارد، از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

طهرانچی خطاب به دانشجویان حاضر در مراسم گفت: ما چقدر در زندگی از یک سوراخ دو بار گزیده شده‌ایم و سابقه تاریخی خود را فراموش کرده‌ایم؟ چقدر پیوستگی خود به این مرز و بوم را فراموش کرده‌ایم؟ خیلی‌ها به جوانان این مملکت وعده می‌دهند که از این کشور مهاجرت کنند که در آن سوی مرزهای این کشور خبرهای خوبی در راه است اما وقتی جوانان مهاجرت می‌کنند، به نوعی از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌شوند.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه این است که شما براساس رفتار گذشته درخت، برای محصول آن برنامه‌ریزی می‌کنید. برای مثال؛ می‌گویید این درخت در چند سال اخیر اینگونه رفتار کرده و به همین دلیل در آینده نیز همین میزان محصول می‌دهد. درواقع گذشته درخت تعیین‌کننده آینده آن است.

طهرانچی با بیان اینکه وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، دو موضوع جزئیات و کلیات تاریخ مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: یکی از موضوعات تاریخی مربوط به اصحاب کهف است که درخصوص آن جزئیاتی مطرح است که این اصحاب چند نفر بودند که خیلی در کلیت موضوع اثر ندارد اما کلیت این جریان تاریخی مهم است که اینها جوانمردانی خداپرست بودند. در این زمینه نیز جمهوری اسلامی دارای جزئیات و کلیاتی است. وقتی داریم به جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در این کشور قبل از انقلاب اسلامی آمدند و تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تاریخ هجری شمسی کردند. وقتی به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در این کشور لاابالی‌گری به صورت رسمی حاکم بود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به دو نوع علم حضوری و حصولی، گفت: نسل ما که دوران قبل از انقلاب را دیده و پهلوی دوم را کاملاً درک کرده و فساد و ضددین بودن و وابستگی آن زمان را دیده، یک نوع علم حضوری نسبت به آن دوران دارد. وقتی جایی از بدن درد می‌کند و به پزشک مراجعه می‌کنید، علم شما نسبت به عضوی از بدنتان که درد دارد، علم حضوری و علم پزشک که شما را معاینه می‌کند، علم حصولی است. یعنی علم پزشک، از بیان شما حاصل می‌شود .

وی ادامه داد: نسل ما که خباثت پهلوی را درک کرد و علم حضوری داشت، این علم را آنچنان که باید به جوانان خود منتقل نکرد. ما خیال کردیم که اگر در مورد آن دوران صحبت نکنیم، این علم منتقل می‌شود اما اشتباه بود.

طهرانچی با تأکید بر اینکه دوران پهلوی و دوران قبل از انقلاب، دوران سرسپردگی کشور بود، اظهار داشت: آن دوران در کل کشور تنها ۸ هزار استاد وجود داشت در حالی که جمعیت کشور کم نبود و کشور دارای ۳۵ میلیون نفر جمعیت بود. این در حالی است که امروز و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در کشوری که ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد، ۱۰۰ هزار استاد وجود دارد. در دوران قبل از انقلاب، ۱۷۵ هزار دانشجو در کشور وجود داشت اما در حال حاضر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو در کشور در حال تحصیل هستند. پس از انقلاب اسلامی، ۱۲ میلیون نفر از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شدند که بالغ بر ۵ میلیون نفر از آنها خانم بودند. این در حالی است که در دوران قبل از انقلاب، خانم‌ها حتی نمی‌توانستند به مدرسه هم بروند. خیلی از جاهای کشور مدرسه نداشت و جهاد سازندگی ایجاد شد تا در روستاها مدرسه تأسیس کند. در آن دوران، نفت را به قیمت خوبی می‌فروختند و کشور درآمد زیادی داشت. پس چرا مردم در سختی بودند؟

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در آن زمان مردم در سختی بودند اما بچه‌های ما امروز این علم را ندارند و این نسل ما بوده که در انتقال این تجربه‌ها کوتاهی کرده است. ما چیزی را که با همه وجود لمس کردیم، نتوانستیم به درستی به نسل جوان منتقل کنیم.

طهرانچی با تأکید بر اهمیت عزت و آقایی این کشور، تصریح کرد: درست است که سختی‌های اقتصادی وجود دارد. مدیرانی در کشور هستند که توانمند نیستند اما مدیران خدوم نیز زیاد داریم. همه زندگی که منحصر به خواب و خوراک نیست؛ انسان به عزت، آقایی، بزرگی و روح استغنا نیاز دارد. آیا شما حاضرید برده کسی باشید که مدام به شما اهانت کند اما درمقابل به شما ناهار و شام بدهد؟ انسان حاضر است گرسنگی بکشد اما عزتش لکه‌دار نشود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ برای ملت ایران عزت و اقتدار به دنبال داشت، گفت: یادمان نرود که قبل از انقلاب اسلامی، زمانی که در عمان دعوای داخلی صورت گرفت، انگلستان از ایران خواست به عمان سرباز بفرستد و ایران در خدمت اعتلای انگلستان به عنوان ژاندارم برای حفظ عمان قرار گرفت. آن دوران سرسپردگی کجا و این دوران آقایی کجا. انقلاب اسلامی کلیات بسیار ارزشمندی دارد که اگر به آنها توجه کنید، حتماً برای رأی دادن مصمم خواهیم شد چرا که متوجه می‌شوید جمهوری اسلامی عزت و آقایی را برای مردم به ارمغان آورده است و امام (ره) به این مردم مشروعیت داد در حالی که در دوران قبل از انقلاب، اصلاً مردم را به حساب نمی‌آوردند. درواقع آقایی و عزت مردم ایران محصول ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است

طهرانچی افزود: جوان‌های عزیز تجربه ارزان به دست نمی‌آید. حضرت امیر المومنین (ع) در نامه ۳۱ نهج‌البلاغه خطاب به فرزند خود امام حسن (ع) می‌فرماید با گذشته‌ات زندگی کن.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه اظهار داشت: مرحوم شیخ‌الاسلام بنیانگذار دانشگاه ملی نقل می‌کرد: «برای تأسیس دانشگاه خدمت وزیر وقت فرهنگ رفتم و گفتم که می‌خواهیم دانشگاه تأسیس کنیم. وزیر گفت تأسیس دانشگاه در کشور دو اشکال دارد؛ اول اینکه برای این کار قانونی وجود ندارد و دومین اشکال نیز این است که برای تأسیس دانشگاه باید از مستشاران آمریکایی نظرخواهی کرد برای تأسیس دانشگاه به جلسه‌ای با حضور یک هیئت پنج نفره از مستشاران آمریکایی رفتم که سواد آنها به مراتب از من که در آمریکا درس خوانده بودم، پایین‌تر بود و مجبور بودم از آنها برای تأسیس دانشگاه در ایران نظرخواهی کنم.» این یکی از موارد سرسپردگی دولت پهلوی بود و کار مردم به جایی رسیده بود که اگر می‌خواستند دانشگاهی ایجاد کنند، باید از هیئت مستشاری آمریکایی نظر بگیرند.

در ادامه این مراسم، سرهنگ محمدرضا موسوی‌زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام محمدباقر (ع) بخش آسارا با تبریک دهه مبارک فجر گفت: یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری بسیار بر آن تأکید دارند، طرح گفتمان علمی و بیان پیشرفت‌ها و دستاوردها خصوصاً برای نسل جوان است.

وی ادامه داد: لازم است در این زمینه به تبعیت از مقام معظم رهبری؛ دستاوردها را برای جوانان تبیین کنیم.

سرهنگ موسوی‌زاده با بیان اینکه در دوران پس از انقلاب اسلامی پیشرفت‌های علمی فراوانی صورت گرفت، گفت: در زمان قبل از انقلاب، در ناحیه مقاومت بسیج امام محمدباقر (ع) تنها ۱۲ تحصیلکرده وجود داشت اما اکنون در این ناحیه ۳۴۹۹ تحصیلکرده داریم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی تحولی بود که توسط امام خمینی (ره) ایجاد شد و با مدیریت و رهبری مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرد، خواستار حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم، با حضور دکتر طهرانچی از دانش‌آموختگان برتر تقدیر به عمل آمد.