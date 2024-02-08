به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی‌کوشا صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح ۲۷ پروژه گازرسانی در روستای شیپانجوی سقز که به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر انجام شد؛ اظهار کرد: امروز با تحت پوشش قرار گرفتن تمامی شهرها و روستاهای استان کردستان جشن پایان گازرسانی اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه دهه فجر فرصتی برای بیان خدماتی است که با تلاش دولتمردان و همراهی مردم انجام شده است، افزود: کردستان امروز با کردستان ۲۰ و ۳۰ سال پیش قابل مقایسه نیست چه برسد به اینکه وضعیت استان را قبل و بعد از انقلاب مقایسه کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه امروز جشن پوشش ۱۰۰ درصدی گاز را در استان برگزار کردیم، بیان کرد: در حال حاضر هیچ روستایی در استان با وجود جغرافیای خشن و توپوگرافی ویژه و سخت گذر بودن، از نعمت گاز طبیعی محروم نیست و این اتفاق خوشایند در نتیجه تلاش شبانه روزی مدیریت، کارکنان ساعی و عوامل اجرایی شرکت گاز استان کردستان حاصل شده است.

زارعی کوشا ادامه داد: شاخص گازرسانی روستایی در کردستان حدود ۱۵ درصد از میانگین کشوری بالاتر است و این بیانگر همت مسئولان این بخش و نگاه ویژه به استان کردستان است.

باید از ظرفیت دولت برای توسعه کردستان بهره ببریم

وی با بیان اینکه از ظرفیت دولت برای توسعه کردستان باید بیشتر بهره ببریم، گفت: برطرف کردن محرومیت در این منطقه نیاز به جذب نگاه ویژه دولت به استان دارد.

زارعی کوشا یادآور شد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد از جمعیت استان کردستان در بخش شهری و روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارد و حتی روستاهای با تعداد اندک خانوار از این نعمت برخوردارند و بهره‌مندی ۱۶۵۰ روستا از گاز طبیعی نشانگر نگاه ویژه دولت خدمتگزاراست و همه این امکانات مدیون خون پاک شهداست.

استاندار کردستان گفت: دشمنان نظام به دنبال تبلیغ تفرقه بین مردم هستند و خوشبختانه تاکنون نتوانستند موفق شوند و ما همچنان در عرصه‌های مختلف شاهد حضور گسترده مردم هستیم.

جعفر توان فرماندار ویژه شهرستان سقز در ادامه این مراسم اظهار کرد: شرکت گاز استان کردستان در شهرستان سقز اقدامات ارزنده و ارزشمندی را به سرانجام رسانده و این شهرستان به صف شهرستان‌های سبز کشور پیوست.

افتتاح ۲۷ طرح گازرسانی در سقز

وی با اشاره به اینکه امروز ۲۷ طرح گازرسانی در این شهرستان افتتاح شد، گفت: کل شبکه گازرسانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان اجرایی شده است و امروز جشن پایان گازرسانی در شهرستان را گرفتیم.

در سفر یک روزه استاندار کردستان در پنجمین روز از دهه فجر به شهرستان سقز افتتاح طرح گازرسانی به روستای شیپانجو و همزمان بهره برداری از ۲۷ طرح گازرسانی در این شهرستان با ۷۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری (۲۶۸ روستای سقز گازرسانی شدند که بیشترین روستای سطح استان را شامل می‌شود) انجام شد.