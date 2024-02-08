مرکز توانبخشی معلولان در بهاباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال، شامل ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع زیربنای مفید، در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع احداث شده است.

با بهرداری کامل از این مجموعه، خدمات توانبخشی، توانپزشکی و پیشگیری در حوزه‌های مختلف به گروه‌های هدف از جمله معلولان ارائه می‌شود.

در این مرکز در حوزه توانبخشی خدمات فیزیوتراپی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی به معلولان و سالمندان ارائه خواهد شد.

در حوزه پیشگیری نیز خدمات مشاوره‌ای در حوزه ژنتیک، خانواده، سو مصرف موادمخدر برای استفاده عموم مردم ارائه می‌شود همچنین در حوزه توانپزشکی نیز خدمات دندانپزشکی، ارتوپد فنی ویژه معلولان و سالمندان ارائه خواهد شد.

گفتنی است؛ به مناسبت دهه فجر و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ۳۲ پروژه خدماتی و عمرانی در شهرستان بهاباد افتتاح یا بهره برداری شد.