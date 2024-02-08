به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رشد تولید و کارآفرینی اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با کمک مردم و جوانها کارهای بزرگی در زمینههای اشتغال، راه، مسکن، انرژی، کشاورزی، آموزش و پرورش، دانشگاهها و تمامی خدمات اجتماعی در استان خوزستان انجام شده که نمونههایی از آن در دهه فجر امسال به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: در سفر وزیر بهداشت به خوزستان بیشترین پروژههای بهداشتی - درمانی کشور در این استان افتتاح شد. بیمارستانهایی که در استان در آینده افتتاح میشوند، بهترین دستاوردها در بخشهای درمان برای خدمت رسانی به مردم استان هستند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: در بخش مسکن نیز حدود ۱۰۰ هزار زمین برای ساخت در خوزستان فراهم شده که به نظر میآید از این تعداد ۹۰ هزار زمین در چند ماه آینده به خانوادههایی تحت عنوان جمعیت آوری، خودمالکی و ساخت نهضت ملی واگذار میشود که میتواند یک رکورد خیلی خوبی باشد.
حسینی محراب با اشاره به بخش کشاورزی اظهار کرد: سال گذشته خوزستان در مسئله گندم رکورد زد و استان در کشور اول شد در حالی که همیشه فارس استان اول بوده است. امسال در سایر محصولهای دیگر مثل برنج رشد خیلی خوبی انجام شد و خیلی هم با کیفیت بود به گونهای که برخی از تاجرهای شمال از خوزستان برنج خریداری میکنند.
وی با بیان اینکه کار بزرگی را در زمینه زراعت چوب در خوزستان انجام دادهایم، تصریح کرد: تقریباً همه صنایع خوزستان به بخش فضای سبز و کاشت درخت ورود کردهاند. در سفر وزیر نفت به خوزستان بنا شده مناطق نفت خیز جنوب و نفت و گاز اروندان ۴۰ میلیون اصله درخت در حوزههای کاری خود کشت کنند.
استاندار خوزستان بیان کرد: در زمینه صنعت در شهرکهای صنعتی استان کارهای خوبی صورت گرفته که از سرمایهگذارهای خارجی و خوزستانیهای خارج از کشور دعوت شده و پروژهها را برای آنها معرفی کردهاند.
حسینی محراب ادامه داد: در بخش شیلات در مدت کوتاهی که مدیریت جدید آمده دستاوردهای خوبی رقم خورده که از جمله این کارها میتوان به شروع کارهای تعطیل شده در چوئبده، فازهای جدیدی در منطقه هندیجان و فعال بودن تعاونیها در آزادگان یک و دو، اشاره کرد.
وی افزود: در دزفول و شوشتر ماهیهای خاویاری تولید میکنند که خاویار به عنوان یک ماده گران قیمت است و مشتری بسیاری دارد؛ لذا باید اینها را تکثیر کنیم تا برای مردم ثروت همراه داشته باشد.
استاندار خوزستان با اشاره به افتتاح یا تکمیل پروژههای بیمارستانها و مراکز درمانی - بهداشتی استان گفت: بیمارستان نوید بندر امام که خیران آن را ساختند، افتتاح شد و بیمارستان یا زهرا (س) در دزفول در حال کار است که امید میرود تا تابستان آینده آن را به بهره برداری برسانند. همچنین تعداد زیادی از خانههای بهداشت در مراکز مختلف روستاهای جنوب، شمال و شرق استان فعال شده است.
حسینی محراب اظهار کرد: در تصفیه خانههای آب در بخش غدیر، شادگان و اندیمشک کار انجام شده است. در میدانهای سپهر، جفیر، سهراب و قلعه نار اندیمشک افزایش تولید نفت داشتیم.
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