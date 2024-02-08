شبکه آب فضای سبز شهر بهاباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه شبکه آب فضای سبز شهر بهاباد همزمان با ایام دهه فجر افتتاح شد که این پروژه شامل جداسازی آب شرب از آب فضای سبز به طول ۴۸ کیلومتر، حفاری و لوله گذاری با اعتباری بالغ بر ۵۷۰ میلیارد ریال است.

مشخصات این طرح شامل خرید ۱۵۰ ساعت آب از چاه های کشاورزی اطراف بهاباد، ساخت مخازن ۲ هزار و ۷۰۰ و هزار و ۱۰۰ مترمکعبی، خرید و نصب ترانس ۲۵۰ کیلو ولت آمپر و ساخت ایستگاه پمپاژ آب است.

مزایای اجرای این طرح نیز شامل حذف نقش پر استهلاک تانکر آب، کاهش نیروی انسانی، صرفه‌جویی در مصرف آب و مدیریت صحیح آب است.