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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

یادواره سرداران و ۳۵ شهید دولت آباد برگزار شد

یادواره سرداران و ۳۵ شهید دولت آباد برگزار شد

اصفهان – همزمان با هشتمین روز چهل و پنجمین سالروز دهه مبارک فجر یادواره شهدای محله خوشی دولت آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای محله خوشی دولت آباد پیش از ظهر پنجشنبه برگزار شد.

حجت الاسلام محمدرضا محمدی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه صاجب الزمان استان اصفهان در این آئین با اشاره به نقش انقلاب اسلامی ایران در هشیاری جامعه جهانی اظهار کرد: ما شاهد خیزش‌های انقلابی در منطقه و جهان با الگوگیری از نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی اضافه کرد: امروز مردمان مظلوم غزه، حزب‌الله لبنان و انصارلله یمن که در میدان جنگ هستند چشم امید به ملت ایران دارند تا ببیند ملت در میدان دیپلماسی و انتخابات چه می‌کنند.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه صاجب الزمان استان اصفهان با بیان اینکه حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات تجدید عهد با شهیدانی است که برای امنیت، سلامت و دین ما جان خود را فدا کردند، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران و جهان اسلام همه انتخابات ایران را رصد می‌کنند تا در صورت حضور کمرنگ مردم ایران به مطامع خود برسند در حالی که ملت ایران با حضور پرشور، به موقع و اگاهانه خود دشمنان اسلام را ناکام می‌کنند.

کد مطلب 6018537

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