به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ صنعت گاز کشور نیز در این سال‌ها مانند دیگر بخش‌ها با هدف آبادانی و توسعه گام‌های بلندی برداشته است تا جایی که اکنون ۹۸.۵۷ درصد خانوار شهری، ۸۶.۱۱ درصد خانوار روستایی و در مجموع ۹۵.۵۴ درصد کشور از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

بر این اساس تاکنون ۱۲۵۳ شهر و ۳۹ هزار و ۷۰۰ روستای کشور به شبکه گاز متصل شدند که از این تعداد ۵۰ شهر و ۶ هزار و ۳۵۴ روستا از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم تاکنون گازرسانی شده‌اند و تعداد مشترکان گاز کشور به ۲۷ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۵۱۸ رسیده است که از این تعداد ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار ۳۴۲ در دولت سیزدهم جذب شدند.

مجموع شبکه گاز شهری و روستایی اجراشده تاکنون نیز ۴۴۶ هزار و ۳۱۰ کیلومتر است که از این مقدار ۴۶ هزار و ۳۱۲ کیلومتر در دولت سیزدهم اجرایی شده است. همچنین تعداد کل انشعاب‌های گاز شهری و روستایی اجراشده تاکنون ۱۳ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۵۵۳ و تعداد انشعابات گاز شهری و روستایی اجراشده از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ۸۳۶ هزار و ۴۲ مورد است.

گازرسانی به نیروگاه‌ها نیز از ابتدای انقلاب اسلامی با هدف حفظ محیط زیست دنبال شده و سوخت ۱۰۲ نیروگاه اکنون از گاز طبیعی است که ۱۶ نیروگاه در دولت کنونی گازرسانی شدند. تعداد مصرف‌کننده‌های عمده صنعتی گاز هم ۳۲ هزار و ۵۱۸ واحد است و سه هزار و ۱۹۵ واحد در دولت سیزدهم به شبکه گاز متصل شدند.

مجموع خطوط انتقال گاز کشور اکنون بیش از ۳۹ هزار و ۲۱۹ کیلومتر است که بالغ بر هزار و ۴۷۲ کیلومتر در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسیده است؛ همچنین ۹۹ ایستگاه تقویت فشار گاز برای پایداری جریان در کشور فعال است که ۵ ایستگاه در دولت کنونی از ابتدای آغاز به‌کار، افتتاح شدند.

بهره‌برداری از سه هزار و ۶۰۵ پروژه گازرسانی و توسعه‌ای با اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومان همزمان با فجر چهل و پنجم در ادامه خدمات‌رسانی مجموعه شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابع آن انجام شد که شامل بهره‌برداری پروژه‌های گازرسانی به هزار و ۵۶ روستا، ۱۳ شهر و ۲ هزار و ۵۱۸ واحد صنعتی با اعتبار حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال، خطوط انتقال گاز با اعتبار ۱۰۱ هزار میلیارد ریال و آغاز عملیات ساخت ایستگاه‌های تقویت فشار گاز و طرح‌های ذخیره‌سازی با اعتبار ۴۹ هزار میلیارد ریال می‌شود.

آنچه پروژه‌های گازرسانی را از دیگر طرح‌ها و پروژه‌ها متمایز می‌کند، افزون بر ایجاد رفاه و آسایش برای مردم به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار و مناطق دورافتاده، تأمین کالاهای مصرفی این پروژه‌ها از طریق ساخت داخل است که سبب توسعه صنایع وابسته شده و افزون بر حمایت از تولید، شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان را در پی خواهد داشت.

این نکته مهمی است، زیرا این صنایع در شرایط اقتصادی کنونی با تلاش، نبود وابستگی به کالاهای خارجی را برای صنعت گاز کشور به ارمغان می‌آورند و در کنار توسعه گازرسانی، زمینه اشتغال‌زایی خوبی را نیز فراهم می‌کنند که این موضوع به رشد تولید در بخش‌های مختلف صنعت منجر می‌شود.