حضور پرشور مردم در انتخابات موجب شکست دشمنان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در مراسم چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی به‌مناسبت دهه فجر در مسجد حضرت محمد رسول الله (ص) آستارا ضمن تبریک ایام فرخنده ماه رجب و مبعث رسول اکرم (ص) اظهار کرد: مساله تشکیل حکومت اسلامی ریشه در تاریخ دارد؛ طبق آیات قرآن کریم، خداوند به پیامبرش حضرت داوود (ع) فرمود "تو خلیفه خدا هستی و مأموریت بزرگ تو، داوری و قضاوت کردن بین مردم است و زمینه این امر، داشتن حکومت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان جایگاه نماز جمعه در اسلام را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه حضور همه‌جانبه مردم، بزرگترین پیام و معنای نماز جمعه است، افزود: نماز جمعه فرصتی برای اجتماع مسلمانان و افزایش بینش سیاسی و اجتماعی آنان است.

ورود پیامبر اکرم (ص) به مدینه سبب شکل گیری حکومت اسلامی شد

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ورود پیامبر اکرم (ص) به مدینه که آغازی بر شکل‌گیری حکومت اسلامی شد، ادامه داد: مساله حکومت برای مسلمانان همواره قابل توجه بود و پیامبر اکرم (ص) در مدینه تشکیل حکومت دادند اما پس از آن، دشمنان اسلام علیه پیامبر تاختند و طی ۱۰ سال بیش از ۸۰ جنگ را علیه آن حضرت و پیروانش به‌راه انداختند تا طومار حکومت اسلام را برچینند.

وی با بیان اینکه اسلام، قرآن و انبیا برای اجرا کردن احکام خدا داعیه تشکیل حکومت داشتند، تصریح کرد: در طول هزار سال، دلیل نیامدن بعضی علما و فقها در میدان عمل، نبودِ حکومت بود اما امروز وارد چهل و پنجمین سال حکومت اسلامی در ایران شده‌ایم؛ حکومتی که اسلام، رهبری و امت ۳ مؤلفه و ضلع آن هستند.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اینکه نظام اسلامی در این ۳ عرصه موفقیت داشته است، اضافه کرد: ما امروز می‌توانیم ادعا کنیم که تنها کشوری هستیم که حکومت بر مبنای دینی دارد و در رأس آن یک فقیه عالم، عادل و جامع‌الشرایط ایستاده است.

وی با بیان اینکه رسانه به عنوان ابزاری برای تغییر و تحول در دنیا در دست دشمن قرار دارد، تصریح کرد: غول رسانه نشان داده است که حتی از موشک‌های دوربرد، هواپیماهای بمب‌افکن و پهپادها هم می‌تواند خطرناک‌تر باشد.

رهبری ستون خیمه انقلاب در ایران است

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در تظاهرات حمایت از مردم فلسطین در یکی از خیابان‌های انگلیس گفت: ملت ایران پس از گذشت ۴۴ سال از انقلاب، دغدغه‌های فراوانی دارند اما دغدغه انقلاب، رهبری و آرمان‌های اسلامی و راه شهیدان را فراموش نکرده‌اند و این مساله برای دشمنان قداره‌کش قابل پذیرش و تحمل نیست اما جمهوری اسلامی با این مردمِ خوب در برابر همه عربده‌کشان بین‌المللی خواهد ایستاد.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش‌رو و هدف دشمن برای ضربه زدن به ستون خیمه انقلاب گفت: همواره مردم در صحنه‌های مهم و سرنوشت‌ساز کشور در طول ۴۵ سال گذشته حضور پرشور داشته و قطعاً شرکت مردم در این فرآیند شکست دشمنان نظام را فراهم می‌کند.