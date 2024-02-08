حجت الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ۲۷ رجب سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: عید مبعث از روزهای خاص و ناب الهی است که باید مورد قدرشناسی قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم مبعث شناسی در لایههای مختلف جامعه افزود: بعثت پیامبر اکرم (ص) پتک محکمی بر پیکره رفتارهای خرافه پرستانه عصر جاهلیت وارد کرد.
وی با تاکید بر تبیین زوایای پیدا و پنهان روز مبعث پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: نخستین و اساسیترین هدف بعثت پیامبر دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی هرگونه شرک و طاغوت بوده که در همین راستا قرآن کریم میفرماید: «ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید».
حجت الاسلام نجفی گیلانی با بیان اینکه بعثت پیامبر (ص) احیاگر اخلاق اسلامی بود، گفت: تبیین نیکیها، مکارم اخلاقی و بسط و گسترش اخلاق اسلامی با مبعث پیامبر اکرم (ص) رنگ و بوی واقعیت گرفت.
وی تحول و چرخش کامل از همه انحرافات، کج رویها و پلشتیها را از مهمترین پیامهای بعثت برشمرد و افزود: سوگیری به سمت نیکیها، ارزشهای اسلامی و رفتارهای اخلاقی، اسلامی و قرآنی ره آورد مهم بعثت است.
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