حجت الاسلام محمدعلی نجفی گیلانی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ۲۷ رجب سالروز مبعث پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: عید مبعث از روزهای خاص و ناب الهی است که باید مورد قدرشناسی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر لزوم مبعث شناسی در لایه‌های مختلف جامعه افزود: بعثت پیامبر اکرم (ص) پتک محکمی بر پیکره رفتارهای خرافه پرستانه عصر جاهلیت وارد کرد.

وی با تاکید بر تبیین زوایای پیدا و پنهان روز مبعث پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: نخستین و اساسی‌ترین هدف بعثت پیامبر دعوت به توحید و یکتاپرستی و نفی هرگونه شرک و طاغوت بوده که در همین راستا قرآن کریم می‌فرماید: «ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید».

حجت الاسلام نجفی گیلانی با بیان اینکه بعثت پیامبر (ص) احیاگر اخلاق اسلامی بود، گفت: تبیین نیکی‌ها، مکارم اخلاقی و بسط و گسترش اخلاق اسلامی با مبعث پیامبر اکرم (ص) رنگ و بوی واقعیت گرفت.

وی تحول و چرخش کامل از همه انحرافات، کج روی‌ها و پلشتی‌ها را از مهم‌ترین پیام‌های بعثت برشمرد و افزود: سوگیری به سمت نیکی‌ها، ارزش‌های اسلامی و رفتارهای اخلاقی، اسلامی و قرآنی ره آورد مهم بعثت است.