به گزارش خبرنگار مهر، مجید صمدیان بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم اهدای ویلچر برقی و جهیزیه به افراد تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: مجمع خیران معلولان کشور نیز پویش جهیزیه و ساخت خانه برای مددجویان و تأمین نیاز جامعه معلولان را در چند بخش تعریف کرده و در برنامه خود قرار داده است.

وی افزود: اکنون چندین هزار نفر در استان‌های مختلف در نوبت تأمین اشتغال، آموزش، توسعه و تجهیز امکانات شیرخوارگاه هستند.

نماینده جامعه خیران حامی معلولین تصریح کرد: خیران برای جامعه معلولان دارای بیش از ۲ معلول، چهار هزار واحد مسکونی آماده و با شرکت بنیاد مستضعفان به خانواده‌های آنها اهدا می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین این مجمع خیرین معلولین مرکز فوق تخصصی ام اس کشور را احداث کرده است.

صمدیان گفت: علاوه بر اجرای طرح پیشگیری از معلولیت، «طرح وصال یار» خیران در زمینه تأمین جهیزیه دایر شده و مسؤولیت بخشی از هشت هزار نفر در نوبت جهیزیه را بر عهده گرفته است.