تشکیل ۴۰ هیات صلح در سطح صنوف و مساجد در کردستان

حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان کردستان دارای یک هزار و ۵۰۰ ابلاغ صلح یار است و در سطح کشور نیز از این جهت رتبه اول کشور را داراست.

وی با اشاره به فعالیت هیأت صلح و سازش در سطح استان افزود: ۴۰ هیأت صلح در سطح صنوف، ادارات و مساجد استان تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که به هیأت صلح استان ارجاع داده شده منجر به سازش شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ پرونده قصاص ارجاع شده به این هیأت منجر به صلح و سازش شده است.

لزوم توسعه صلح و سازش میان مردم

وی ادامه داد: توسعه صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین در میان مردم مهم است و استفاده از ظرفیت روحانیون و ریش سفیدان و متنفذان در این زمینه موجب می‌شود تا اختلافات قبل از رفتن به دستگاه قضائی به صلح و سازش منجر شود.

رئیس دادگستری استان کردستان گفت: ضرورت آگاهی مردم از قوانین در مراودات مالی و غیرمالی و فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت با افراد آگاه مهم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی اذعان کرد: رسیدگی با سرعت و دقت به پرونده‌های قضائی توسط قضات موجب رضایتمندی مردم می‌شود.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله فرخنده دهه فجر انقلاب اسلامی، افزود: مردم همواره با حضور خود نشان دادند که دشمن شناسند و انقلاب را به خوبی می‌شناسند و هرگز فریب حیله و نیرنگ‌های آنان را نمی‌خورند.