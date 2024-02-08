اقدام همافران پیروزی انقلاب را سرعت بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علم‌الهدی در دیدار با جمعی از فرماندهان و کارکنان پایگاه شکاری شهید حبیبی مشهد مقدس که ظهر پنجشنبه به مناسبت روز ارتش برگزار شد، ضمن تبریک مبعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و دهه فجر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خاطره افتخار آفرین ۱۹ بهمن روز سرافرازی نهاد مقدس ارتش جمهوری اسلامی و بالأخص نیروی هوایی را به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: بعد از گذشت ۴۵ سال از حماسه بزرگی که نیروی هوایی در بستر زندگی با این ملت در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ به وجود آورد، به پاس همه خدمات و فداکاری‌هایی که ارتش جمهوری اسلامی در متن انقلاب و محور تحولات اجتماعی انقلابی انجام داده است، مقام معظم رهبری امسال به ارتش و نیروی هوایی مدال خاصی دادند و آن عنوان «پیشتاز» بودن بود.

پیروزی انقلاب اسلامی با ایثار همافران

وی با بیان این‌که این مدال و امتیازی بود که پاسخگوی همه زحمات و فداکاری‌های این نهاد مقدس در دفاع از نظام و همه عرصه‌های ایثارگری در سر راه ارتش بود، خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ما در سایه حرکت غیرتمندانه نیروی هوایی صورت گرفت یعنی بنای خدا بر این است که هر طاغوت و ظالمی را که می‌خواهد درهم بکوبد، از دل امکانی که خود او برای خودش ایجاد کرده آن طاغوت را سرکوب می‌کند.

علم الهدی به نگاهی ابزاری آمریکا به نیروهای نظامی ایران اشاره کرد و گفت: روزی که نهاد طاغوتی طی ۱۵ سال توانست بر همه مقدرات مردم با صدها و هزاران مستشار خارجی آمریکایی مسلط شود، حساب این بود که این قدرت را آمریکا برای خودش در این مقطع تثبیت کند تا از این طریق منافع خود را حفظ کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: ایران در مرکز منطقه غرب آسیا و تمام ارتباطات آسیا قرار دارد که در کنترل آمریکا بود، یعنی آمریکا در منطقه یک پایگاه اقتدار محوری داشت چون حساب می‌کردند اگر در دوگانگی استکبار بین شرق و غرب، شرق به هر قدرتی برسد و بخواهد در عرصه جهانخواری مسلط شود، به خاطر وجود این محور اقتدار به غرب نخواهد رسید.

وی بیان کرد: استکبار آمریکایی روی این منطقه به عنوان یک منطقه حیاتی حساب کرده بود که باید برای آنان نهادینه شود و برای این کار، حرکت‌هایی انجام داده بودند از جمله تملک و تسلط کامل نسبت به نهاد ارتش و نهاد نظامی و دفاعی این کشور و در دل ارتش، تنها نقطه‌ای که یک پیمان محوری برای تثبیت اقتدار خودشان بسته بودند، نیروی هوایی بود.

علم الهدی ابراز کرد: زمانی که عده‌ای به عنوان آموزش از نیروی هوایی به آمریکا فرستاده شدند و به شکل همافران به کشور بازگشتند، موقعیتی بود که ارتش با فرماندهی مستشاران آمریکایی به‌عنوان ملک قطعی آمریکا درآمده بود تا بتوانند از آنان استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: یکی از همافران تعریف می‌کرد در طول حضور در آمریکا، خیلی توجه داشتند که چند نفر ما نماز می‌خوانند و چند نفر نمازخوان نبودند تا میزان تسلط خود بر آن افراد را ارزیابی کنند، خدا برای این که قدرت خود را ثابت کند و دشمن نهایی اسلام را سرکوب کند، جریان نیروی هوایی را انتخاب کرد که عامل برهم زننده اقتدار استکبار آمریکا و مزدور آمریکا شدند.

وی به نقش حرکت تاریخی همافران ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب این مساله در مجامع روحانیون مطرح بود که انقلاب ما تا هر نقطه‌ای بالا برود، تا در دل ارتش انقلاب رخ ندهد، انقلاب پیروز نمی‌شود از این رو انتظار پیروزی انقلاب به این سرعت را در آن زمان نداشتیم اما روز ۱۹ بهمن ۵۷ وقتی مردم این جمعیت نظامی را دیدند که به امام احترام نظامی می‌دهند، افرادی که آمریکا حساب می‌کرد این نیرو مقابل جریان انقلاب می‌ایستد، همان‌ها آمدند به‌عنوان حرکت غیرتمندانه، قوی، نیرومند و تحول‌خواه با امام بیعت می‌کنند، آن روز تمام جریانات نظام ستمشاهی سقوط خود را قطعی دانستند.

علم الهدی با بیان این‌که پیروزی انقلاب ما در واقع بیستم بهمن در حماسه‌ای که نیروی هوایی در برابر گارد شاهنشاهی رخ داد، رقم خورد، گفت: فردای آن روز تیمسار قره‌باغی بی‌طرفی ارتش را اعلام کرد یعنی مقابله با مردم دیگر تمام شد و به دست این نهاد مقدس این پیروزی برای انقلاب رقم خورد که این قدرت و خواست خداوند است.

تلاش آمریکا برای رسوخ در انقلاب اسلامی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه امروز انقلاب قوی‌تر و مقتدرتر از روز اول پیروزی انقلاب است و به آن می‌بالیم، تصریح کرد: انقلاب وقتی به پیروزی رسید، آمریکا از این مملکت دندان طمع نکند بلکه دندان دیگری پیدا کرد، وقتی جاسوسی قوی مثل عباس امیر انتظام را در دولت موقت انقلاب ایجاد کردند، امیدوار به این انقلاب و جریان نظام بود یعنی همانطور که روزی نظام ستمشاهی را در مسیر خواست خود استخدام کردند، امیدوار بودند این انقلاب را هم در جهت حفظ منافع خود استخدام کنند.

وی با اهداف جهان خواری آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکا از روز اول جنگ، حرکات تهاجمی و سرکوب خود تابع منافعش است، برای این که بتوانند جهان‌خواری خود را در دنیا توسعه دهند، قدرت نظامی را به عنوان یک عامل تهدید بالای سر ملت‌های ضعیف نگه می‌دارند وگرنه اگر وارد رویارویی نظامی بشوند، شکست می‌خورند.

علم الهدی با بیان این‌که امروز دیگر ادبیات «گزینه نظامی روی میز است» برای جمهوری اسلامی ایران از ادبیات سیاسی در مقابل ایران حذف شده است، یادآور شد: نیروی دفاعی هر ملت درصدد دفاع از خودش است و نیروی تهاجمی آمریکا در صدد سلطه است، در نیروی نظامی انگیزه وجود دارد برای دفاع از هستی و هویت خود، علاوه بر آن در نیروی دفاعی این کشور، غیر از انگیزه دفاعی یک جریان و ایدئولوژی به نام دین و اسلام هم بر قلب و مغز نیروی انسانی حاکم است که ارتش ما از چنین سرمایه‌ای برخوردار است.

امام جمعه مشهد مقدس با تأکید بر این‌که این پیشتازی ارتش از روز اول تا امروز حفظ شده که در موقعیت‌های مختلف در جریان انقلاب برای ارتش باقی مانده است، ابراز کرد: این مدال تبیین کننده تمام عرصه‌های این ۴۵ سال در تمام فعالیت‌ها و حرکت‌هایی است که در این نظام و انقلاب انجام دادیم. ثبات قدم ارتش در انقلابی‌گری ایشان متذکر شد: سیاستمداران و مدیران لقب پیشتاز نگرفتند بلکه ارتش از فرمانده معظم کل قوا مدال پیشتاز گرفت یعنی ارتشیان در حرکتی که از روز اول انقلاب تا امروز انجام دادند، پیشتاز بودند و این نهاد مقدس تا امروز همان مسیر پیشتازانه را ادامه داده و در همان مسیر قرار دارد.

وی تصریح کرد: ۳۵ سال از دفاع مقدس ما می‌گذرد و آمریکا اطراف مرزهای ما مثل سگ پارس می‌کند و جرأت انجام کاری را ندارد اما اگر احساس کنند می‌توانند حرکت نظامی انجام دهند، آن را لحظه‌ای به تأخیر نمی‌اندازند ولی احساس ضعف دارند و توان اقدام ندارند. ایشان یادآور شد: آنچه به‌عنوان یک جریان مقتدر و نیرومند در برابر هر تهدیدی می‌تواند سایه امنیت ایجاد کند، ارتش جمهوری اسلامی در مأموریت‌های مرزداری و مرزبانی است.