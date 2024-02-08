برگزاری آیین راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۵۰ نقطه شهری و روستایی مرکزی

حجت الاسلام هادی خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان مرکزی زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و سرزمین آفتاب در آستانه فرارسیدن ۲۲ بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خود را آماده برگزاری راهپیمایی حماسی در روز پیروزی انقلاب می‌کند.

وی افزود: جشن پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی و در شهر اراک با اجرای گروه سرود دانش آموزی ۱۳۵۷ نفری، اجرای برنامه زنده تلویزیونی از ساعت ۹ صبح روز ۲۲ بهمن ماه در میدان شهدای این شهر آغاز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۵۰ نقطه شهری و روستایی این استان به صورت منسجم با حضور اقشار مختلف و مسؤولان شهرستانی و استانی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام خلیلی گفت: همچنین برنامه راهپیمایی ۲۲ بهمن در اراک ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا آغاز و با عبور از پل خیبر خیابان محسنی، ادبجو، میدان البرز و در پایان مصلای بیت‌المقدس برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در مراکز ۱۲ شهرستان استان مرکزی نیز گفت: راهپیمایی روز حماسی ۲۲ بهمن شهر خمین در میدان ۱۵ خرداد-میدان مدرس، شهر محلات؛ میدان نماز- میدان نماز، شهر ساوه؛ میدان غدیر (معلم) میدان انقلاب، شهر کمیجان؛ میدان شهرداری سه راه بانک ملی، تفرش؛ میدان امام خمینی مصلای ولایت، شهر شازند؛ میدان امام خمینی مصلی، شهر آشتیان: میدان آزادی - مصلی آیت الله دانش آشتیان، شهر فرمهین؛ بوستان شهدای گمنام مسجد جامع، شهر دلیجان؛ میدان بسیج مسجد جامع و شهر خنداب در میدان طبیعت ا مامزاده محمد مسعود (ع) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.