به گزارش خبرنگار مهر، مجید منادی عصر امروز پنجشنبه در نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه خوزستان اظهار کرد: کلنگ خانه هنرمندان خوزستان سال ۸۱ به زمین زده شد و پس از وقفه‌ای مجدد از سال ۹۱ آغاز شد. در طول این سال‌ها اگر حدود ۳۰ میلیارد تومان برای خانه هنرمندان هزینه شده است، بیش از نیمی از مبلغ در دولت سیزدهم پرداخت شده که این امر به واسطه نگاه فرهنگی دولت صورت گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه استاندار خوزستان به پروژه‌های فرهنگی عنایت ویژه ای داشته است، تصریح کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان به پروژه خانه هنرمندان خوزستان نگاه ویژه ای داشته که امید است کمک‌ها مستدام باشد تا با همکاری وزارت بتوانیم این مجموعه را به صورت ۱۰۰ درصد در خدمت اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان قرار دهیم.

وی عنوان کرد: در خوزستان سرمایه‌هایی مثل نفت، انرژی، مرزها، کشاورزی و… وجود دارد که همه نعمت خدادادی هستند ولی سرمایه اصلی نیستند، سرمایه اصلی استان مردم و هنرمندانی هستند که همیشه در هر آئینی که ضرورت داشته پیشگام بوده و هستند.