۵۴ طرح در شهرستان کنگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی بعد از ظهر پنج شنبه از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۷۷ طرح عمرانی، اقتصادی و زیربنایی در شهرستان کنگان در ایام‌الله دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ۷۷ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان است.

وی از افتتاح ۵۴ طرح در کنگان خبر داد و اضافه کرد: ۵۴ پروژه عمرانی و اقتصادی و زیربنایی با سرمایه‌گذاری افزون بر ۷۴۸ میلیارد و ۹۰۵ میلیون تومان افتتاح می‌شود.

فرماندار کنگان بیان کرد: همچنین ۳۳ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از بر ۷۶ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان تومان، کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی گفت: ساخت موج‌شکن کنگان، پروژه تقاطع غیر هم‌سطح کنگان، مرکز جامع سلامت شیرینو، احداث آب‌شیرین‌کن بنک جز پروژه‌های شاخصی است که در دهه فجر امسال افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.