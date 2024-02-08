جزئیات و مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان‌های استان تهران گفت: امسال در ۴۰ مرکز شهرستان، بخش و شهر استان تهران، راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد و برای اولین بار در برخی از روستاها با همت اهالی انقلابی آنها راهپیمایی روستایی برگزار می‌شود.

وی افزود: دشمنان قسم خورده نظام که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب دست به توطئه زده بودند، طی ماه‌های اخیر تلاش داشتند تا با تحمیل جنگی ترکیبی علیه ایران اسلامی، مردم به ویژه نسل جوان را از انقلاب مأیوس کنند غافل از این که مردم ایران با وجود مشکلات دست از آرمان‌های انقلاب بر نمی‌دارند و گذر زمان از عشق و ارادت آنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌کاهد و در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند بازهم برگ زرینی به افتخارات خود اضافه خواهند کرد.

محمودی در خصوص کیفیت برگزاری مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: سعی شده است در حاشیه راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، برپایی غرفه‌های فرهنگی، ورزشی، پزشکی، هنری و پذیرایی، پاسخگویی به شبهات، اجرای ورزش‌های فردی و گروهی، اجرای سرود گروهی، برپایی نمایش‌های خیابانی و ایستگاه نقاشی و کاردستی اجرا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در پایان مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را به شرح زیر اعلام کرد:

*ورامین: از میدان امام حسین (ع) به سمت مسجد جامع-سخنران: دکتر چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران

* جوادآباد: از میدان ایثار خیابان شهید بهشتی بلوار کشاورزان تا شهدای گمنام

*خیرآباد: از ابتدای خیرآباد به سمت مسجد جامع

*دماوند: از میدان معلم تا گلزار شهدای گمنام مسجد جامع

*رودهن: از میدان سپاه تا مصلی نماز جمعه

*آبسرد: از مقابل حوزه مقاومت بسیج سپاه پاسداران تا مصلی نماز جمعه

*قرچک: از میدان امام خمینی (ره) تا مصلی

*پردیس: مسیر اصلی میدان عدالت تا میدان امام رضا (ع)،مسیر دوم: مسجد صاحب الزمان بومهن تا میدان امام رضا (ع)،مسیر سوم: جاجرود تا میدان امام رضا (ع)

*شهریار: از مقابل مصلی نماز جمعه شهریار-خیابان انقلاب - میدان امام (ره) - خیابان ولیعصر (عج) - خیابان طالقانی-خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) - خیابان شهید بهشتی - میدان معلم-خیابان ولیعصر (عج) - خیابان انقلاب -میدان شهدای گمنام - امامزاده اسماعیل علیه السلام

*باغستان: ازخادم آباد، بلوارولیعصر (عج) ابتدای خیابان دوم اصلی تاخیابان چهارم غربی بسمت سالن ورزشی شهدای خادم آباد

*اندیشه: از مسجد امام صادق (ع) فاز ۱ به سمت میدان شهدای گمنام فاز ۴ اندیشه

*صباشهر: از میدان نماز تا مصلی نماز جمعه صباشهر

*وحیدیه: چهارراه ۹ دی بلوارامام خمینی میدان شاهدبلوار شهدا گلزار شهدای شهر وحیدیه

*فیروزکوه: از میدان سپاه به سمت میدان معلم

*شهرری: از روبه روی بیمه تامیدان حضرت عبدالعظیم_ سخنران: حجت الاسلام گواهی رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح

*باقرشهر: از ۳۰ متری میدان امام خمینی (ره) به سمت میدان شهید فاتحی

*خاوران: از مسجد الزهرا (س) میدان امام خمینی (ره) به سمت بوستان آزادی و سپس گلزار شهدای گمنام

*حسن آباد فشافویه: از مسجد امام حسن (ع) به سمت مصلی

*قلعه نو: ازمقابل بخشداری تا مقابل دفتر امام جمعه

*خاور شهر: از مسجد نبی اکرم (ص) تا میدان شهدای خاور شهر

*پاکدشت: از میدان آزادگان به سمت میدان معلم، سخنران دکتر عزیزی نماینده مردم شیراز در مجلس

*شریف آباد: خیابان جمهوری (مدرسه زعیم)، به سمت میدان نماز، خیابان شهدای گمنام، مزار شهدای گمنام

*رباط کریم: -مسیر: از چهار راه دادگستری به سمت میدان معلم (بلوار مصلی)

*پرند: از میدان امام خمینی (ره) به سمت پارک فدک

*شمیرانات: از میدان امام خمینی ره (گلندوک) تا مقبره الشهدا اردوگاه فرهنگی امام ره

*فشم: از میدان امام خمینی (ره) به سمت بلوار امام خمینی (ره).تجمع درسالن ورزشی

*بهارستان: از فلکه دوم (میدان سعدی) گلستان تا سر گلستان

*پیشوا: از مسجد امام خمینی (ره) تا حرم امامزاده جعفر علیه السلام

*اسلامشهر: مسیر شماره ۱ از سپاه ناحیه اسلامشهر به سمت سینما فجر، مسیر شماره ۲ مسجد حضرت ولیعصر (عج) مقابل سینما فجر

*احمدآباد مستوفی: از میدان امام حسین (ع) تا چهار راه ولی عصر (عج)

*واوان: شهرک واوان از میدان شهیدان بیات تا میدان امام خمینی رحمت الله علیه

*چهاردانگه: از امامزاده عباس (ع) به سمت محل دفتر امام جمعه

*شهر قدس: از میدان قدس به سمت میدان مصلی

*ملارد: میدان گل‌ها تا بلوار الغدیر