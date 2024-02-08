به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین بعد از ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح طرحهای مختلف شهرستان کنگان با بیان اینکه طرحهای اقتصادی بزرگی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی در استان بوشهر برای دهه فجر انتخاب شده است اظهار داشت: طرحهای مهمی در شهرستان کنگان با حضور مقامات ملی در چند روز آینده افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وی با اشاره به اشتغال طرحهای یاد شده گفت: اشتغال نیروها که در طرحهایی که افتتاح و یا کلنگزنی میشود بومی استان بوشهر و شهرستان کنگان است که نیروهای مورد نیاز این طرحها باید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اعلام تا زمینه مهارت این نیروها فراهم شود تا در زمان ساخت و بهرهبرداری طرحها مشارکت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر یکی از این طرحها مربوط به مجتمع گروه صنعتی انتخاب را با سرمایهگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۷۰۰ فرصت اشتغالزایی دانست و بیان کرد: هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی قرضالحسنه با نرخ سود ۴ درصدی به استان بوشهر برای طرحهای اشتغالزایی خرد ابلاغ شده است.
وی گفت: از مبلغ یادشده سهم تسهیلات بانکی قرضالحسنه شهرستان کنگان ۷۷ میلیارد تومان و تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی قرضالحسنه را پنج ساله دانست و بیان کرد: در این تسهیلات ضمن مشخص شدن افراد مشمول دریافت این تسهیلات، به متقاضیان و بانکها اعلام شده است که متقاضیان در کل استان بوشهر هر چه سریعتر به بانکها مراجعه و با تشکیل پرونده وام مورد نیاز را دریافت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: اگر کسی در دریافت این وامها تأخیر کرد سهم تسهیلات دریافتی آن حذف و دیگران داده میشود و شهرستانها که نتوانند به موقع سهم تسهیلات بانکی قرضالحسنه اشتغالزایی را جذب کنند این مبلغ به اعتبارات دیگر شهرستانها اضافه میشود.
باستین با اشاره به راهاندازی نیروگاههای برق خورشیدی پنج کیلو وات ساعت در روستاهای استان گفت: ۳۷۵ میلیارد تومان برای راهاندازی ۲ هزار و ۵۰۰ نیروگاههای برق خورشیدی کوچک مقیاس با ظرفیت پنج کیلو وات ساعت در سطح استان بوشهر اختصاص داده شد.
وی تأمین برق پایدار و فراهم شدن درآمد برای خانوارهای نیازمند را از ویژگیهای راهاندازی نیروگاههای برق خورشیدی دانست و خاطرنشان کرد: در این خصوص دستگاههای متولی و فرمانداران استان بوشهر تلاش کنند که هر چه سریعتر اجرایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر حمایت از طرحهای حوزه معیشت مردم را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در قالب طرح «از فجر تا فطر» از دهه فجر تا پایان ماه مبارک رمضان با هدف دسترسی آسان مردم و ارائه ارزان کالا نسبت بازار در استان بوشهر راهاندازی میشود.
وی گفت: در راهاندازی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از فجر تا فطر دستگاههای متولی و فرمانداران استان بوشهر نسبت به این مهم اقدام کنند.
وی نظارت مؤثر و هر چه بیشتر بر بازار را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: این مهم از طریق گشت مشترک دستگاههای متولی در بازار اجرا میشود که دستگاهها با هدف کنترل بازار و ایجاد امید در آحاد مردم در این برهه زمانی بهصورت وسیع کار نظارت بر بازار انجام میدهند.
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