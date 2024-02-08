به گزارش خبرنگار مهر، حسن نورانی عصر امروز پنجشنبه در مراسم غبارروبی مزار شهدای انقلاب اسلامی در بهشت آباد اهواز اظهار کرد: با یاری خداوند و با تقویت نیروی انقلابی و با تلاش ایثارگران، در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری نیز آرمان‌های انقلابی و اصول و وصیت‌های شهدا را دنبال خواهیم کرد.

وی به برکت و شکوه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: اهداف و آرمان‌های انقلاب در طول چهل و پنج سال گذشته به واسطه خون پاک شهیدان و ایمان و تلاش مردم تحقق یافت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان تاکید کرد: در راستای ادامه راه شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب، باید توجه و تلاش فراوانی در راستای توسعه کشور داشته باشیم.