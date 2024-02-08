۹۸ درصد نیازهای صنعت گاز تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید چگینی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از رویداد ملی روایت پیشرفت که در محل دائمی نمایشگاههای آستان قدس رضوی مشهد مقدس در حال برگزاری است، ضمن تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این رویداد، نمایشگاه اقتدار ملت بزرگ ایران است که به واسطه جانفشانی شهدا به دست آمده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه این دستاوردهای شهدا و امام راحل است، مطرح کرد: تمام افرادی که برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی زحمت کشیدند در این دستاوردها سهیم هستند.
وی با بیان اینکه کشور هر روز مسیر پیشرفت و بالندگی را طی میکند، عنوان کرد: مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران شایستهترین مردم هستند و لیاقت اقتدار و خدمت را دارند.
چگینی با اشاره به اینکه در حوزه صنعت نفت و گاز به عنوان حوزه پیشرو اقدامات بسیار بزرگی انجام شده است، خاطرنشان کرد: زحمات تمام افراد پس از انقلاب موجب شده که این صنعت امروز به خود متکی باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه امروز در صنعت گاز کشور بیش از ۹۸ درصد نیازها در داخل کشور و به دست توانمند سازندگان داخلی تولید میشود، تصریح کرد: در تمام عرصهها این موضوع وجود دارد و صنعت نفت یک الگو در کشور است.
وی اضافه کرد: سازندگان داخلی، مراکز دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری در تلاش هستند که این کشور را با تمام ارزشهایی که دارد به اوج برسانند.
چگینی با اشاره به اینکه طبق فرموده مقام معظم رهبری ما به قله نزدیک شدهایم، یادآور شد: اگر نگاه منصفانهای به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که واقعاً در نزدیکی قله قرار داریم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه پیشرفتها با یک مؤلفه بسیار مهم اتفاق میافتد، افزود: مقام معظم رهبری همواره از تولید داخل حمایت کرده و تشویق بسیاری برای استفاده از تولیدات داخلی داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه دستاوردهای امروز به دلیل دغدغهمندی مقام معظم رهبری بوده است، اظهار کرد: افتخار ما این است که رهبری داریم که در تمام ابعاد پیشرو هستند و امیدواریم سایه پرمهر ایشان همواره بر سر ملت اسلامی باشد.
چگینی با بیان اینکه پای برنامههای که مقام معظم رهبری تکلیف میکنند، هستیم، مطرح کرد: بخش کوچکی از دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در رویداد ملی روایت پیشرفت به نمایش گذاشته شده است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه نسل جدید باید با دستاوردهای کشور آشنا شوند، عنوان کرد: این موضوع موجب میشود تا نسل جوان به انقلاب اسلامی و پیشرفتهای انجام شده افتخار کند.
وی اضافه کرد: پیش از انقلاب اسلامی رشدهای حوزه نفت و گاز کمتر از یک درصد بوده است ولی امروز توانستهایم رتبه نخست پوشش گازرسانی در دنیا را کسب کنیم.
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