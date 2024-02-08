به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر پنج شنبه در آئین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور گناوه با تبریک به فارغ التحصیلان اظهار داشت: آموختن علم و دانش تنها چیزی است که هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی ندارد و تلاش برای رسیدن به مدارج بالای انسانی و آموختن، قابل ستایش است.

امام جمعه گناوه افزود: فلسفه بعثت انبیا الهی نیز دستیابی انسان به بیان و قلم بوده است.

وی گفت: نخستین آیاتی که بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل شد با قرائت و علم و بیان آغاز می‌شود و وجه تمایز انسان با سایر موجودات همین قدرت تعقل و علم و بیان و قوه ناطقه انسان است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه دانشجویان نباید از آموختن علم و دانش مأیوس شوند گفت: علم و دانش دارای ارزش ذاتی فراوانی است.

وی بیان کرد: علیرغم همه مشکلات و کمبودها، در چهل و پنج سال عمر انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار خوبی به خصوص در زمینه علم آموزی، گسترش باسوادی و آموزش در کشور انجام شده است.

وی بیان کرد: در مقایسه با دوران قبل از انقلاب که درصد بسیار کمی از افراد حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند اما امروز به برکت نظام اسلامی در حالی که جمعیت کشور حدود ۲ برابر افزایش یافته است اما زیرساخت‌های لازم برای آموختن علم و دانش فراهم شده و درصد باسوادی در جامعه نیز افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: در شهرستان گناوه نیز که تا قبل از انقلاب، فضای آموزشی بسیار اندک و امکان تحصیل تنها حدود پنج کلاس وجود داشت، در حال حاضر دارای سه دانشگاه شده است.

وی با بیان اینکه امروز جوانان و دانشمندان کشور ما در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف علمی و المپیادهای جهانی از برترین‌های جهان هستند، گفت: کشور ما در المپیادهای ریاضی و فیزیک جز کشورهای برتر جهان است و همه این دستاوردها از برکات نظام مقدس اسلامی حاصل شده است.

امام جمعه گناوه یادآور شد: دستاوردهای نظام اسلامی به خصوص در حوزه علم و دانش باید بیان شود.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه وظیفه قشر دانشگاهی آگاهی بخشی به جامعه است، گفت: دانشجویان پس از فارغ التحصیلی باید در جامعه نقش آفرینی کنند و اینکه پس از فارغ التحصیلی هیچ نقشی در جامعه نداشته باشند، قابل پذیرش نیست.

نقش مهم قشر دانشگاهی در انتخابات و یوم الله ۲۲ بهمن

امام جمعه گناوه با اشاره به ۲ رویداد مهم انتخابات یازدهم اسفند و راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بیان کرد: همه باید در این ۲ رویداد مهم حضوری پرشور و مشارکت حداکثری داشته باشند.

وی گفت: دانشجویان و قشر دانشگاهی نقش مهمی در این زمینه دارند و مردم را تشویق و ترغیب به حضور پای صندوق‌های رأی کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور گناوه با تبریک به فارغ التحصیلان اظهار داشت: امروز مفتخریم که جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه همزمان با دهه مبارک فجر و در عید بزرگ مبعث برگزار می‌شود.

مجید قربانی افزود: آموختن علم و دانش محدودیتی ندارد و شما باید باید به آموختن علم و دانش ادامه دهید.

وی گفت: این دانشگاه از بدو تشکیل تا کنون فارغ التحصیلان زیادی را به جامعه تحویل داده است که بسیاری از آنها در مناصب مختلف مشغول به خدمت هستند.

وی با اشاره به ۲ رویداد مهم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات یازدهم اسفند گفت: در راستای تاکید مقام معظم رهبری همه دانشگاهیان همپای ملت ایران باید در این ۲ رویداد حضور حداکثری داشته باشند.

این مراسم همزمان با دهه مبارک فجر و عید مبعث به مناسبت فارغ التحصیلی ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور گناوه در سالن فنی و حرفه‌ای گناوه برگزار شد و مسابقه، صندلی داغ، کلیپ فارغ التحصیلی، سوگندنامه دانش آموختگان و دف نوازی از دیگر بخش‌های آن بود.