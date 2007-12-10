طرح تغییر مبنای محاسبه و دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح ظرف ماه جاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی دولت ارائه می شود.

براساس این گزارش ، وزیر امور اقتصادی و دارایی به ریاست کار گروهی با عضویت وزیران بازرگانی ، صنایع ومعادن، جهاد کشاورزی ، تعاون، رئیس کل بانک مرکزی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای حمایت از صادر کنندگان انتخاب شده است.

وظیفه این کارگروه ، عبارت از " بررسی طرح جامع تسهیل تامین منابع ریالی و ارزی تولید صادراتی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور " ، " بررسی راهکارهای کاهش فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی درگمرکات کشور " و " بازنگری در قوانین و مقرکرات مربوط به صادرات غیر نفتی به منظور تسهیل و توسعه آن " می باشد.

" بررسی طرح خرید برخی از محصولات کشاورزی با نرخ توافقی توسط صادر کنندگان به منظور صادرات با تاکید بر ارائه کلیه تسهیلات سالهای قبل ، به تشکل های صادراتی و یا صادر کنندگان " و " بررسی طرح خروج شمول صادرات خدمات فنی و مهندسی از محدودیت های احتمالی صدور مصالح و کالاهای مورد نیاز اجرای پروژه های برون مرزی از جمله قیر ، سیمان و آهن آلات ، با شرط بر آورده کردن کلیه نیازهای داخلی از طریق تولید داخل یا واردات از دیگر وظایف این کار گروه است.

بررسی اصلاح زیر ساخت های تولیدی در بخش فلزات قیمتی و سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و ایجاد شهرک صنعتی تولیدی صادراتی این محصولات و اعطای مجوز فعالیت برای واحدهای تولیدی مرتبط ، در شعاع 120 کیلومتری استان تهران از جمله وظایف دیگر این کار گروه است.

یکی دیگر از وظایف کار گروه مذکور ، بررسی راهکارهای مناسب جهت اعطای وام از محل منابع ذخیره طلای کشور به تولید کنندگان فلزات و سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها اعلام شده است.