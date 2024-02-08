طرح زیارت وارثان انبیا در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کانون خدمات رضوی شهرستان دشتستان عصر پنج شنبه در حاشیه این برنامه افزود: با عنایت به احادیث شریف ائمه اطهار (ع) در راستای تکریم و گرامیداشت یاد خاطره علمای شریف اسلام که در زمینه تعالی علوم اسلامی از وارثان بحق پیامبران هستند دیداری با وارثان انبیا در شهرستان داشته باشیم.

رمضان غلامی با بیان اینکه عالمان وارثان پیامبران هستند بیان نمود: بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: علما چراغ‌های زمین اند و جانشینان پیامبران و وارثان من و پیامبران هستند، چنانچه کسی عالمان را گرامی بدارد خداوند را گرامی داشته است.

رمضان غلامی افزود: در دین مقدس اسلام و سیره عملی پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) همواره بر تکریم علمای دین تاکید شده است.

دبیر کانون خدمات رضوی شهرستان دشتستان گفت: در همین راستا توفیق حاصل شد تا در یوم خجسته عید مبعث، خادم یاران و یاوران رضوی در شهرستان دشتستان دیداری را با حجت الاسلام و المسلمین شهسوار این عالم برجسته داشته باشیم.

غلامی اظهار داشت: در راستای اشاعه فرهنگ رضوی از این عالم جلیل القدر، قدردانی و هدیه معنوی اهدا شد.