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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

فرمانده انتظامی گرگان خبرداد؛

اجرای طرح برخورد با موادفروشان و معتادان متجاهر در گرگان

اجرای طرح برخورد با موادفروشان و معتادان متجاهر در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از اجرای طرح برخورد با توزیع‌کنندگان موادمخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی، مطالبات مردم و برخورد با هنجارشکنان، طرح امنیت محله محور پس از شناسایی مناطق جرم خیز و آلوده در چندین مرحله در سطح شهر گرگان به اجرا درآمد که در جریان آن ۱۳ خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در مجموع از افراد دستگیر شده ۵ کیلوگرم مواد مخدر از جمله تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان متجاهر نیز یکی دیگر از اقدامات پلیس در اجرای این طرح بود، گفت: در این طرح ۶۶ معتاد متجاهر نیز از سطح خیابان‌ها، پارک‌ها و پاتوق‌ها جمع‌آوری شده و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.

کد مطلب 6018733

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      1 1
      پاسخ
      آخی
    • فرشید GB ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سرهنگ تجری فرمودن ۱۳ تا؟ حداقل ۱۳۰۰۰ وجود دارند خسته نباشید عرض میکنم خدمتشون

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