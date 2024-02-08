اجرای طرح برخورد با موادفروشان و معتادان متجاهر در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تجری اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی، مطالبات مردم و برخورد با هنجارشکنان، طرح امنیت محله محور پس از شناسایی مناطق جرم خیز و آلوده در چندین مرحله در سطح شهر گرگان به اجرا درآمد که در جریان آن ۱۳ خرده فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در مجموع از افراد دستگیر شده ۵ کیلوگرم مواد مخدر از جمله تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با بیان اینکه جمع‌آوری معتادان متجاهر نیز یکی دیگر از اقدامات پلیس در اجرای این طرح بود، گفت: در این طرح ۶۶ معتاد متجاهر نیز از سطح خیابان‌ها، پارک‌ها و پاتوق‌ها جمع‌آوری شده و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.